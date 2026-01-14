В Киеве будут судить водителя Mercedes, который избил велосипедиста из-за замечания о парковке

Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении водителя Mercedes, который жестоко избил велосипедиста из-за замечания о парковке на велодорожке. Об этом сообщила полиция Киева.

Напомним, инцидент произошел в сентябре прошлого года на улице Межигорской в Подольском районе столицы. Между водителем внедорожника и велосипедистом возник конфликт из-за нарушения правил остановки — автомобиль был припаркован непосредственно на велосипедной полосе, что заблокировало движение двухколесного транспорта. После замечания со стороны велосипедиста водитель отреагировал агрессивно и нанес потерпевшему несколько ударов кулаком по голове и груди. От полученных ударов мужчина упал на асфальт, ударился головой и потерял сознание.

«В дальнейшем обвиняемый, осознавая, что потерпевший находится в опасном для жизни состоянии, не вызвал медицинскую помощь и не принял никаких мер для его спасения. Вместо этого он оттащил потерявшего сознание велосипедиста на обочину дороги и уехал с места происшествия», — сообщили в полиции.

В результате нападения 40-летний киевлянин был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями — закрытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. Его реабилитация продолжается до сих пор.

Тогда правоохранители при участии аналитиков криминального анализа задержали подозреваемого — им оказался 44-летний предприниматель, проживающий в Киевской области.

В настоящее время правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении нападавшего. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

