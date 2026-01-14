Помощь по уходу за ребенком до одного года — что важно знать

Право на помощь по уходу за ребенком до одного года предоставляется матери или другому законному представителю ребенка.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области напомнило, что с 1 января 2026 года введен новый вид поддержки семей с детьми — помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года.

Отмечается, что право на такую помощь предоставляется матери или другому законному представителю ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), который фактически осуществляет уход за ребенком до достижения им одного года.

Помощь назначается по обращению со следующего дня после окончания отпуска по беременности и родам либо выплаты помощи в связи с беременностью и родами — до достижения ребенком одного года.

Помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года в 2026 году предоставляется в размере 7 тысяч гривен в расчете на месяц, а в случае назначения такой помощи по уходу за ребенком с инвалидностью — в размере 10,5 тысячи гривен.

«В случае если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку не исполнился один год, мать или другой законный представитель ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), которые фактически осуществляют уход за ребенком до достижения им одного года, имеют право с этой даты получать ежемесячную государственную помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года», — добавили в ПФУ.

