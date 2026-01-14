Во Львове отправили за решетку мужчину, который использовал найденный телефон для кражи денег
Во Львове перед судом предстал 38-летний мужчина за кражу средств с банковской карты местной жительницы.
Как сообщила Львовская областная прокуратура, назначенное судом наказание по совокупности — 5 лет и 1 месяц лишения свободы.
Доказано, что в сентябре этого года львовянин нашел мобильный телефон возле одного из жилых домов в микрорайоне Сыхов.
Поскольку телефон не был заблокирован, а PIN-код к интернет-банкингу был записан в сообщениях, мужчина воспользовался свободным доступом к счету 39-летней потерпевшей.
«Таким образом ему удалось похитить с банковского счета более 8 тыс. грн, сняв наличные в ближайшем банкомате», — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, мужчина внес изменения в настройки онлайн-банкинга. Таким образом он рассчитывал снять еще дополнительные средства, однако реализовать задуманное не успел.
Осужденному инкриминированы кража и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.
