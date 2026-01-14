Во Львове отправили за решетку мужчину, который использовал найденный телефон для кражи денег

Мужчина похитил с банковского счета более 8 тыс. грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове перед судом предстал 38-летний мужчина за кражу средств с банковской карты местной жительницы.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, назначенное судом наказание по совокупности — 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

Доказано, что в сентябре этого года львовянин нашел мобильный телефон возле одного из жилых домов в микрорайоне Сыхов.

Поскольку телефон не был заблокирован, а PIN-код к интернет-банкингу был записан в сообщениях, мужчина воспользовался свободным доступом к счету 39-летней потерпевшей.

«Таким образом ему удалось похитить с банковского счета более 8 тыс. грн, сняв наличные в ближайшем банкомате», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, мужчина внес изменения в настройки онлайн-банкинга. Таким образом он рассчитывал снять еще дополнительные средства, однако реализовать задуманное не успел.

Осужденному инкриминированы кража и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.