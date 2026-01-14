  1. В Украине

Во Львове отправили за решетку мужчину, который использовал найденный телефон для кражи денег

23:12, 14 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина похитил с банковского счета более 8 тыс. грн.
Во Львове отправили за решетку мужчину, который использовал найденный телефон для кражи денег
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Во Львове перед судом предстал 38-летний мужчина за кражу средств с банковской карты местной жительницы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Львовская областная прокуратура, назначенное судом наказание по совокупности — 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

Доказано, что в сентябре этого года львовянин нашел мобильный телефон возле одного из жилых домов в микрорайоне Сыхов.

Поскольку телефон не был заблокирован, а PIN-код к интернет-банкингу был записан в сообщениях, мужчина воспользовался свободным доступом к счету 39-летней потерпевшей.

«Таким образом ему удалось похитить с банковского счета более 8 тыс. грн, сняв наличные в ближайшем банкомате», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, мужчина внес изменения в настройки онлайн-банкинга. Таким образом он рассчитывал снять еще дополнительные средства, однако реализовать задуманное не успел.

Осужденному инкриминированы кража и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Львов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий

Комитет поддержал законопроект, который предусматривает меры для стабилизации финансового состояния государственных энергетических предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]