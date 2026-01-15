Должностное лицо боевой бригады на Запорожском направлении подозревают в присвоении 9,7 млн грн зарплат военнослужащих

Подозреваемый при формировании платежных ведомостей умышленно изменял реквизиты зарплатных карточек военнослужащих на собственные счета.

Фото: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении начальнику расчетной группы финансово-экономической службы одной из боевых бригад на Запорожском направлении.

По данным следствия, должностное лицо имело доступ к электронному банковскому кабинету воинской части и при формировании платежных ведомостей умышленно изменяло реквизиты зарплатных карточек военнослужащих на собственные счета. Кроме того, в финансовых документах он указывал данные лиц, которые на тот момент уже были уволены с военной службы.

Для реализации схемы подозреваемый открыл 14 счетов в различных банковских учреждениях. В период с мая 2023 года по апрель 2025 года он, по версии следствия, незаконно завладел средствами государственного бюджета на общую сумму 9,72 млн гривен.

Полученные средства должностное лицо легализовывало путем финансовых операций: снимало наличные, переводило деньги между картами, оплачивало товары и услуги, погашало кредиты, а часть тратило на азартные игры.

Ему инкриминируют ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 408 УК Украины.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 12,5 млн гривен.

