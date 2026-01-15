Посадовця бойової бригади на Запорізькому напрямку підозрюють у привласненні 9,7 млн грн зарплат військових

Підозрюваний під час формування платіжних відомостей навмисно змінював реквізити зарплатних карток військовослужбовців на власні рахунки.

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру начальнику розрахункової групи фінансово-економічної служби однієї з бойових бригад на Запорізькому напрямку.

За даними слідства, посадовець мав доступ до електронного банківського кабінету військової частини та під час формування платіжних відомостей навмисно змінював реквізити зарплатних карток військовослужбовців на власні рахунки. Крім того, у фінансових документах він зазначав дані осіб, які на той момент уже були звільнені з військової служби.

Для реалізації схеми підозрюваний відкрив 14 рахунків у різних банківських установах. У період з травня 2023 року по квітень 2025 року він, за версією слідства, незаконно заволодів коштами державного бюджету на загальну суму 9,72 млн гривень.

Отримані кошти посадовець легалізовував шляхом фінансових операцій: знімав готівку, переказував гроші між картками, оплачував товари та послуги, погашав кредити, а частину витрачав на азартні ігри.

Йому інкримінують ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 408 КК України.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 12,5 млн гривень.

