Прокуратура требует штраф и возмещение убытков с подрядчика, который строил скважину на Оболони в Киеве
Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета о взыскании убытков и штрафных санкций с частного общества.
Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, между специализированным водохозяйственным коммунальным предприятием «Киевводфонд» и частной компанией был заключен договор на строительство артезианской скважины малой производительности на улице Вышгородской в Оболонском районе столицы.
В рамках досудебного расследования уголовного производства по результатам строительно-технической и экономических экспертиз, а также анализа финансово-хозяйственных документов было установлено завышение стоимости работ во время строительства скважины.
По данным прокуратуры, это привело к причинению бюджету города Киева убытков на сумму почти 490 тыс. гривен. Кроме того, условиями договора предусмотрено, что нарушение обязательств является основанием для применения штрафных санкций в размере 20% стоимости выполненных работ.
С учетом установленного объема завышенных работ прокуратура требует взыскать с подрядчика также штраф в сумме почти 100 тыс. гривен. Общая сумма заявленных к взысканию средств превышает 590 тыс. гривен.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.