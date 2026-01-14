В Киеве создадут постоянный координационный штаб, в энергетике введут режим ЧС – Зеленский

В столице будет работать постоянный штаб по восстановлению критической инфраструктуры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве будет создан штаб для координации ситуации, который будет действовать постоянно. В то же время в энергетической отрасли Украины введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Президента, ряд вопросов требует срочного решения. В частности, в столице будет действовать постоянный штаб, который будет координировать работу во время восстановления критической инфраструктуры.

Президент также отметил, что руководителем работ по поддержке населения и общин в таких условиях, а также по решению практических вопросов, назначен первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на период чрезвычайно холодной погоды. Также Президент подчеркнул необходимость увеличить количество Пунктов Несокрушимости в Киеве и провести проверку уже имеющихся.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.