  1. В Украине

В Киеве создадут постоянный координационный штаб, в энергетике введут режим ЧС – Зеленский

20:04, 14 января 2026
В столице будет работать постоянный штаб по восстановлению критической инфраструктуры.
В Киеве будет создан штаб для координации ситуации, который будет действовать постоянно. В то же время в энергетической отрасли Украины введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Президента, ряд вопросов требует срочного решения. В частности, в столице будет действовать постоянный штаб, который будет координировать работу во время восстановления критической инфраструктуры.

Президент также отметил, что руководителем работ по поддержке населения и общин в таких условиях, а также по решению практических вопросов, назначен первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на период чрезвычайно холодной погоды. Также Президент подчеркнул необходимость увеличить количество Пунктов Несокрушимости в Киеве и провести проверку уже имеющихся.

Киев Украина энергетика Владимир Зеленский Денис Шмыгаль свет отопление

