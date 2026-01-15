Сети АЗС фиксируют рост спроса на горючее и услуги: в Киеве – более чем на 50%

Из-за отключения света и возвращения из отпусков в Украине выросли продажи горючего.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В украинских сетях автозаправочных комплексов фиксируют существенный рост реализации топлива. Как сообщили enkorr в сети AMIC Energy, в столичном регионе за последнюю неделю — со вторника по вторник — продажи топлива выросли более чем на 50%, а в целом по стране прирост составляет около трети.

В компании отмечают, что клиенты заправляют не только автомобили, но и канистры. Основными причинами такого спроса называют перебои с электроснабжением, а также возвращение людей из отпусков. В дневные часы на отдельных АЗК сети наблюдаются незначительные очереди, однако ситуация остается контролируемой.

Рост продаж подтверждают и в сети SOCAR. В январе 2026 года компания зафиксировала увеличение реализации топлива на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам руководства, особенно существенный прирост демонстрируют нетопливные сегменты — магазины и кафе при АЗК.

Тако отмечают, что клиенты все чаще используют автозаправочные комплексы для решения насущных бытовых вопросов. Благодаря наличию бизнес-зон и стабильному электроснабжению от генераторов посетители могут работать, печатать документы, заряжать гаджеты и пользоваться бытовыми приборами.

Подобную тенденцию фиксируют и в сети WOG. Там объясняют рост посещаемости сложными погодными условиями, перебоями со светом и высоким уровнем доверия клиентов. В компании отмечают, что все АЗК работают в штатном режиме, оснащены резервными генераторами и предоставляют полный спектр услуг — горячую пищу, питьевую воду, связь и возможность подзарядки гаджетов и банковских карт.

В сети ОККО также подтвердили повышенный спрос на топливо в Киеве и области. Там отмечают, что клиенты активно заправляют как баки автомобилей, так и канистры, а дефицита топлива пока нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.