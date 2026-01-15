  1. В Україні

Мережі АЗС фіксують зростання попиту на пальне і послуги: у Києві – більш ніж на 50%

18:00, 15 січня 2026
Через відключення світла та повернення з відпусток в Україні зросли продажі пального.
В українських мережах автозаправних комплексів фіксують суттєве зростання реалізації пального. Як повідомили enkorr у мережі AMIC Energy, у столичному регіоні за останній тиждень — з вівторка по вівторок — продажі пального зросли більш ніж на 50%, а загалом по країні приріст становить близько третини.

У компанії зазначають, що клієнти заправляють не лише автомобілі, а й каністри. Основними причинами такого попиту називають перебої з електропостачанням, а також повернення людей з відпусток. У денні години на окремих АЗК мережі спостерігаються незначні черги, однак ситуація залишається контрольованою.

Зростання продажів підтверджують і в мережі SOCAR. У січні 2026 року компанія зафіксувала збільшення реалізації пального на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За словами керівництва, особливо суттєвий приріст демонструють непаливні сегменти — магазини та кафе при АЗК.

Тако зазначають, що клієнти дедалі частіше використовують автозаправні комплекси для вирішення нагальних побутових питань. Завдяки наявності бізнес-зон і стабільному електропостачанню від генераторів відвідувачі можуть працювати, друкувати документи, заряджати гаджети та користуватися побутовими приладами.

Подібну тенденцію фіксують і в мережі WOG. Там пояснюють зростання відвідуваності складними погодними умовами, перебоями зі світлом і високим рівнем довіри клієнтів. У компанії зазначають, що всі АЗК працюють у штатному режимі, оснащені резервними генераторами та надають повний спектр сервісів — гарячу їжу, питну воду, зв’язок і можливість підзарядки гаджетів і банківських карток.

У мережі ОККО також підтвердили підвищений попит на пальне в Києві та області. Там наголошують, що клієнти активно заправляють як баки автомобілів, так і каністри, а дефіциту пального наразі немає.

енергетика АЗС

