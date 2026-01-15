Какие льготы получат семьи погибших полицейских после нового закона — документ подписан

Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты семей погибших полицейских.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4735-ІХ (законопроект № 13649 от 15 августа 2025 года), которым усилен социальный защиту членов семьи полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей или признанного судом безвестно отсутствующим.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в целом и за основу проект закона 13649 о внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» относительно особенностей социальной защиты членов семьи полицейского, который при исполнении служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) или признан судом безвестно отсутствующим либо пропал без вести при особых обстоятельствах, Верховная Рада приняла 17 декабря.

Целью закона является обеспечение эффективности реализации на практике положений Закона Украины «О Национальной полиции», касающихся обеспечения социальной защиты членов семьи полицейского, который при исполнении служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) или признан судом безвестно отсутствующим либо пропал без вести при особых обстоятельствах.

Законом внесены соответствующие изменения в Закон Украины «О Национальной полиции», в частности:

Закон дополнен новой статьей 93-1, предоставляющей семьям полицейских, которые погибли (умерли), пропали без вести или признаны судом безвестно отсутствующими при исполнении служебных обязанностей, право на пользование льготами, гарантиями и компенсациями, предусмотренными законодательством, при наличии удостоверения, подтверждающего их соответствующий статус, а также установлены полномочия Правительства утверждать образец такого удостоверения;

изменениями в статью 95 Закона за членами семей полицейских, в частности супругой (супругом), детьми до 18 лет, а в случае их обучения в учреждениях высшего образования — до 23 лет, закрепляется право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения Министерства внутренних дел Украины;

изменениями в статью 103 Закона детям полицейских, которые погибли (умерли), пропали без вести или признаны судом безвестно отсутствующими при исполнении служебных обязанностей, предоставляется возможность поступления вне конкурса в учебные заведения Украины для обучения за счет средств государственного и местных бюджетов.

