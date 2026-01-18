  1. В Украине

Кампания декларирования–2025: когда бывший муж или жена считаются членами семьи

16:01, 18 января 2026
НАЗК разъяснило, в каких случаях после развода имущество бывших супругов подлежит декларированию.
При заполнении декларации за 2025 год декларантам важно правильно определить круг членов семьи, поскольку от этого зависит объем информации о доходах и имуществе, который необходимо указать. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, в каких случаях бывший муж или жена считаются членами семьи для целей декларирования, а когда — нет.

Бывшие супруги: общее правило

Как объясняет НАЗК, решающим является состояние семейных отношений по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Если по состоянию на 31 декабря 2025 года декларант и его муж или жена официально состоят в браке, они считаются членами семьи независимо от того, проживают ли вместе, в разных городах или даже странах. В таком случае активы супругов обязательно подлежат декларированию.

В то же время, если брак был расторгнут до 31 декабря, бывший муж или жена не считаются членами семьи декларанта независимо от того, сколько времени длился брак в течение года. Такой же подход применяется, если один из супругов умер или был объявлен умершим до конца отчетного года.

Исключение: совместное проживание после развода

Вместе с тем НАЗК обращает внимание на важное исключение. Если после расторжения брака бывшие супруги фактически проживали вместе, были связаны общим бытом и имели взаимные права и обязанности не менее 183 дней в течение года (подряд или суммарно) либо проживали вместе на протяжении всего декабря, такие лица считаются членами семьи для целей декларирования.

В этом случае имущество и доходы обоих бывших супругов подлежат отражению в декларации за отчетный год, несмотря на формальное расторжение брака.

Что декларировать, если статус изменился в течение года

Отдельно НАЗК подчеркивает: в декларации указываются сведения об объектах, которыми декларант или члены его семьи владели или пользовались на конец отчетного периода либо не менее половины дней в течение года.

Поэтому декларант обязан указать имущество бывшего мужа или жены, которым он или она владели или пользовались не менее половины отчетного года, даже если по состоянию на 31 декабря такое лицо уже не является членом семьи.

Другие члены семьи

НАЗК также напоминает, что к членам семьи относятся несовершеннолетние дети декларанта, в том числе усыновленные, независимо от того, с кем они проживают. Совершеннолетние дети учитываются лишь при условии совместного проживания и наличия общего быта и взаимных прав и обязанностей в определенный законом период.

Кроме того, членами семьи могут признаваться другие лица, которые фактически проживали с декларантом и имели с ним общий быт и взаимные права и обязанности. Само по себе совместное проживание, например совместная аренда жилья, без таких признаков не создает статуса члена семьи для целей декларирования.

Если член семьи не предоставляет информацию

В случае отказа члена семьи предоставить сведения для декларации декларант должен указать это в документе и внести всю известную ему информацию. Отсутствие данных не освобождает от обязанности декларирования.

