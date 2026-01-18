Обжалование налогоплательщиком действий должностных лиц контролирующих органов — какой порядок

Все обращения граждан, поступающие в органы ГНС, подлежат обязательной классификации по установленным видам, а именно: предложения, заявления и жалобы.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило порядок обжалования налогоплательщиком действий должностных лиц контролирующих органов.

В соответствии с частью второй статьи 55 Конституции Украины от 28 июня 1996 года № 254к/96-ВР каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

Закон Украины от 2 октября 1996 года № 393/96-ВР «Об обращениях граждан» с изменениями и дополнениями (далее — Закон № 393) регулирует вопросы практической реализации гражданами Украины предоставленного им Конституцией Украины права, в частности обжаловать действия должностных лиц, государственных и общественных органов.

Пунктом 3 раздела I Порядка рассмотрения обращений и организации личного приема граждан в Государственной налоговой службе Украины и ее территориальных органах, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 15.06.2020 № 297 с изменениями и дополнениями (далее — Порядок), рассмотрение обращений и личный прием граждан в органах ГНС являются составной частью механизма реализации прав граждан на внесение в органы государственной власти предложений по улучшению их деятельности, обжалование действий должностных лиц и органов государственной власти.

Пунктом 4 раздела I Порядка определено, что в соответствии со статьей 4 Закона № 393 могут быть обжалованы решения, действия (бездействие) в сфере управленческой деятельности органов ГНС, вследствие которых:

нарушены права и законные интересы либо свободы гражданина (группы граждан);

созданы препятствия для осуществления гражданином его прав и законных интересов либо свобод;

незаконно возложены на гражданина определенные обязанности либо он незаконно привлечен к ответственности.

Все обращения граждан, поступающие в органы ГНС, подлежат обязательной классификации по установленным статьей 3 Закона № 393 видам, а именно: предложения (замечания), заявления и жалобы (п. 2 раздела II Порядка).

Жалоба — обращение с требованием о восстановлении прав и защите законных интересов граждан, нарушенных действиями (бездействием), решениями государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, объединений граждан, должностных лиц (часть четвертая статьи 3 Закона № 393).

Жалоба на действия или решения органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, объединения граждан, медиа, должностного лица подается в порядке подчиненности вышестоящему органу или должностному лицу, что не лишает гражданина права обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством, а при отсутствии такого органа либо несогласии гражданина с принятым по жалобе решением — непосредственно в суд (часть первая статьи 16 Закона № 393).

Согласно пункту 4 раздела II Порядка обращение может быть подано как отдельным лицом (индивидуальное), так и группой лиц (коллективное).

Обращение может быть устным (изложенным гражданином с помощью средств телефонной связи через определенные контакт-центры, телефонные «горячие линии» и записанным (зарегистрированным) должностным лицом либо на личном приеме) или письменным, направленным по почте либо переданным гражданином лично или через уполномоченное им лицо, если такие полномочия оформлены в соответствии с законодательством Украины (в том числе во время личного приема). Письменное обращение также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи (электронное обращение).

Устные обращения граждан, полученные во время проведения прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины, записываются ответственным должностным лицом в регистрационной карточке.

В соответствии с пунктом 5 раздела II Порядка в обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), место проживания гражданина, изложена суть поднятого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы либо требования. Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты. В электронном обращении также должен быть указан адрес электронной почты или иные средства связи. Использование квалифицированной электронной подписи при направлении электронного обращения не требуется.

Электронное обращение, направленное без использования квалифицированной электронной подписи, должно иметь вид скан-копии обращения с подписью заявителя и указанием даты.

Устные обращения, оставленные с помощью средств телефонной связи без предоставления гражданами сведений, предусмотренных частью седьмой статьи 5 Закона № 393, считаются анонимными. Письменные обращения без указания места проживания, не подписанные автором (авторами), а также такие, из содержания которых невозможно установить авторство, признаются анонимными.

Анонимные обращения рассмотрению не подлежат. После регистрации они доводятся до сведения руководителей структурных подразделений в пределах их функциональных полномочий.

Обращение, оформленное с нарушением требований статьи 5 Закона № 393, возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями не позднее чем через десять дней со дня поступления.

Повторные обращения от одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу, если первое решено по существу, а также жалобы, поданные с нарушением сроков, предусмотренных статьей 17 Закона № 393, рассмотрению не подлежат.

Статьей 17 Закона № 393 предусмотрено, что жалоба на обжалуемое решение может быть подана в вышестоящий орган или должностному лицу в течение одного года с момента его принятия, но не позднее одного месяца со дня ознакомления гражданина с принятым решением. Жалобы, поданные с нарушением указанного срока, не рассматриваются. Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен органом или должностным лицом, рассматривающим жалобу.

Решение вышестоящего государственного органа, рассматривавшего жалобу, в случае несогласия с ним гражданина может быть обжаловано в суд в сроки, предусмотренные законодательством Украины.

Если в обращении наряду с вопросами, относящимися к компетенции органов ГНС, поднимаются вопросы, подлежащие решению другими органами государственной власти или местного самоуправления, при предоставлении ответа разъясняется порядок их решения.

Сроки рассмотрения обращений граждан исчисляются в календарных днях со дня их поступления в органы ГНС. Если последний день срока приходится на выходной, праздничный или нерабочий день, днем окончания срока считается первый рабочий день после него.

Обращения рассматриваются и решаются в срок не более одного месяца со дня их поступления, а те, которые не требуют дополнительного изучения и проверки, — безотлагательно, но не позднее 15 дней со дня регистрации. При необходимости проведения проверки срок рассмотрения может быть продлен, но общий срок не может превышать 45 календарных дней.

Кроме того, согласно пункту 1 части первой статьи 19 Кодекса административного судопроизводства Украины юрисдикция административных судов распространяется на дела по публично-правовым спорам, в частности спорам физических или юридических лиц с субъектами властных полномочий относительно обжалования их решений, действий или бездействия, кроме случаев, когда законом установлен иной порядок судебного производства.

