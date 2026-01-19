  1. В Украине

В Херсоне в результате обстрела повреждено здание суда, фото

13:34, 19 января 2026
Поврежден фасад и имущество судебного учреждения.
В понедельник, 19 января, в результате вражеских обстрелов значительные повреждения получило учреждение системы правосудия в Херсоне. Об этом сообщает Служба судебной охраны.

Взрывной волной выбиты стекла в окнах, поврежден фасад здания, служебное имущество, расположенное в помещениях.

К счастью, пострадавших нет.

суд Херсон обстрел

Лента новостей

Блоги
Публикации
Спортивные объекты теперь будут сдаваться в почасовую аренду: что меняет новый закон

Государственные и коммунальные учреждения теперь могут предоставлять спортивные объекты во временное пользование без заключения аренды.

ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Парламентские комитеты поддержали присоединение Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию

Украина приближается к европейскому правовому пространству, присоединяясь к Конвенции, которая запрещает дискриминацию в доступе к правосудию по признаку гражданства.

Новые тарифы в ЦНАПах: законопроект о админуслугах готовят ко второму чтению

Суммы административных сборов будут обновляться как минимум раз в три года, при этом бесплатными остаются социальные и пенсионные услуги.

Электронное землеустройство и конфискация земель: Комитет рекомендует законопроект, который частично перепишет земельное законодательство

Аграрный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о цифровизации землеустройства и новых подходах к конфискации и продаже земельных участков.

