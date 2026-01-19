В Херсоне в результате обстрела повреждено здание суда, фото
13:34, 19 января 2026
Поврежден фасад и имущество судебного учреждения.
В понедельник, 19 января, в результате вражеских обстрелов значительные повреждения получило учреждение системы правосудия в Херсоне. Об этом сообщает Служба судебной охраны.
Взрывной волной выбиты стекла в окнах, поврежден фасад здания, служебное имущество, расположенное в помещениях.
К счастью, пострадавших нет.
