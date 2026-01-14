Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко принял участие в открытии судебного года в Кассационном суде Франции, фото

Мероприятие объединило председателей национальных и международных судебных институтов, высоких представителей законодательной и исполнительной власти Франции, а также европейского юридического сообщества.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко принял участие в торжественном заседании, ознаменовавшем открытие судебного года для всей Франции. Мероприятие, состоявшееся в Кассационном суде Франции, объединило председателей национальных и международных судебных институтов, высоких представителей законодательной и исполнительной власти Франции, а также европейского юридического сообщества. Об этом сообщил Верховный Суд.

В своей речи Первый президент Кассационного суда Франции Кристоф Сулар подчеркнул ключевую роль судебной власти в сохранении демократического баланса, защите прав и свобод человека и противодействии современным вызовам верховенству права.

Он акцентировал, что в условиях роста популизма, давления на судей и попыток дискредитировать судебные решения независимое правосудие остается фундаментом демократического общества.

Кроме того, Кристоф Сулар отметил важность многостороннего сотрудничества, солидарности судебных институтов Европы и общей приверженности принципам верховенства права в то время, когда право все чаще противопоставляется грубой силе.

В этом контексте Кристоф Сулар подчеркнул особую значимость присутствия на данном мероприятии представителя судебной системы Украины — председателя Верховного Суда Станислава Кравченко.

В выступлении Первого президента Кассационного суда Франции также шла речь о росте ответственности судей перед обществом, необходимости соблюдения высоких этических стандартов, обеспечении прозрачности работы судов и тщательной мотивировке судебных решений. Отдельно было отмечено значение коммуникации судов с обществом, цифровой трансформации правосудия, использования искусственного интеллекта с соблюдением этических принципов, а также развития сетевого взаимодействия между судами для обеспечения единства судебной практики.

Завершая выступление, Кристоф Сулар подчеркнул, что доверие к правосудию не может быть навязано — оно выстраивается через качество судебных решений, эффективность процедур, открытость и постоянный диалог с гражданами.

