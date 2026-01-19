  1. В Украине

Зеленский назвал города, где тяжелейшая ситуация со светом: для Киева привлекли дополнительные бригады из других регионов

14:42, 19 января 2026
Владимир Зеленский провел энергетическое совещание, на котором рассмотрели ситуацию с электроснабжением в регионах, наиболее пострадавших от атак.
Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетический селектор по ситуации со светом в наиболее сложных регионах, включая Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Чернигов, Сумы и Одессу.

Он отметил, что для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники Укрзализныци и других государственных компаний.

Зеленский рассказал, что министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал о темпах восстановления и конкретных мерах по стабилизации энергосистемы.

В свою очередь министр обороны Михаил Федоров доложил об объемах поставки дронов-перехватчиков и ситуации с сбитием вражеских дронов.

Также был доклад командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко относительно системы противодействия шахедам.

"Вместе с министром обороны реализуют трансформацию этой системы", - сообщил Зеленский.

По его словам, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о поставках дополнительных генераторов и сформированном запасе оборудования.

Зеленский добавил, что были определены отдельные задачи для Службы безопасности Украины.

