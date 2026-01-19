  1. В Україні

Зеленський назвав міста, де найважча ситуація зі світлом: для Києва залучили додаткові бригади з інших регіонів

14:42, 19 січня 2026
Володимир Зеленський провів енергетичну нараду, на якій розглянули ситуацію з електропостачанням у регіонах, що найбільше постраждали від атак.
Зеленський назвав міста, де найважча ситуація зі світлом: для Києва залучили додаткові бригади з інших регіонів
фото: Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор щодо ситуації зі світлом у найбільш складних регіонах, зокрема Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Чернігові, Сумах та Одесі.

Він зазначив, що для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній.

Зеленський розповів, що міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про темпи відновлення та конкретні заходи для стабілізації енергосистеми.

Своєю чергою міністр оборони Михайло Федоров доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і ситуації зі збиттям ворожих дронів.

Також була доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка щодо системи протидії шахедам.

«Разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи», — повідомив Зеленський.

За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання.

Зеленський додав, що також були визначені окремі завдання для Служби безпеки України.

енергетика Володимир Зеленський

