Минюст в 2025 году выиграл 80% судебных дел в пользу государства

В восьми из десяти судебных дел решения принимались в пользу государства.

В 2025 году Департамент санкционной политики и представительства в судах Министерства юстиции обеспечил самопредставительство интересов государства, Кабинета Министров и Минюста в 2 270 судебных делах. По результатам их рассмотрения было принято 861 судебное решение, из которых 690 (80%) — в пользу государства. Об этом сообщили в Минюсте.

В частности, судами принято:

326 решений по делам с участием Кабинета Министров, 88% из них — в пользу Правительства;

71 решение по делам государства в лице Минюста, 94% — в пользу государства;

464 решения по делам Министерства юстиции, 72% — в пользу ведомства.

В течение года представители Департамента приняли участие в 4 769 судебных заседаниях.

Защита интересов Правительства

Среди ключевых результатов — окончательные судебные решения об отказе в удовлетворении многомиллионных исков к Правительству, в частности:

иск ПАО «Дельта Банк» на 780 млн грн;

иск АО «Укргаздобыча» на более чем 56 млрд грн.

Также Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Кабмина по делу о последствиях недействительности договора о текущем депозитном вкладе, что позволило избежать значительных негативных последствий для государства как акционера АО «КБ «ПриватБанк».

Декоммунизация и возвращение имущества

В 2025 году Минюст продолжил прекращение деятельности юридических лиц, нарушающих законодательство о декоммунизации и запрете пропаганды тоталитарных режимов и российской имперской политики. Удовлетворены иски о:

прекращении деятельности юридических лиц за нарушение законодательства о запрете коммунистической и нацистской символики;

прекращении деятельности юридических лиц, нарушавших законодательство о запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации топонимии.

Вступили в законную силу решения по 26 делам по искам Минюста к Коммунистической партии Украины и ее структурным образованиям. Обеспечено возвращение недвижимого имущества и последующая передача его в собственность государства. В целом по состоянию на конец года — 103 таких решения, еще 21 дело находится на рассмотрении.

16 апреля 2025 года Большая Палата Верховного Суда признала правомерным отмену государственной регистрации прав на это имущество.

Окончательным стало и судебное решение об аннулировании регистрации политической партии «Гарант» из-за подачи недостоверных сведений.

Защита бюджета и регресс

В рамках реализации права государства на обратное требование (регресс) Минюст достиг значительного результата по взысканию в судебном порядке средств, выплаченных из государственного бюджета на исполнение решений Европейского суда по правам человека. Были удовлетворены иски Минюста на общую сумму более 10,5 млн грн.

Санкционная политика

В течение года в Высший антикоррупционный суд подано 15 исков о взыскании активов подсанкционных лиц; всего таких исков — 80.

20 решений ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС вступили в законную силу. В доход государства взыскано:

корпоративные права 42 обществ;

74 объекта недвижимости;

43 транспортных средства;

денежные средства на сотни миллионов гривен и другие активы.

По данным Фонда государственного имущества Украины, в 2025 году поступления от реализации санкционных активов в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии составили 2,5 млрд грн.

