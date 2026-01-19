Мін’юст у 2025 році виграв 80% судових справ на користь держави

У восьми з десяти судових справ рішення ухвалювалися на користь держави.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році Департамент санкційної політики та представництва в судах Міністерство юстиції забезпечив самопредставництво інтересів держави, Кабінету Міністрів та Мін’юсту у 2 270 судових справах. За результатами їх розгляду ухвалено 861 судове рішення, з яких 690 (80%) — на користь держави. Про це повідомили у Мінʼюсті.

Зокрема, судами ухвалено:

326 рішень у справах за участю Кабінету Міністрів, 88% з них — на користь Уряду;

71 рішення у справах держави в особі Мін’юсту, 94% — на користь держави;

464 рішення у справах Міністерства юстиції, 72% — на користь відомства.

Упродовж року представники Департаменту взяли участь у 4 769 судових засіданнях.

Захист інтересів Уряду

Серед ключових результатів — остаточні судові рішення про відмову у задоволенні багатомільйонних позовів до Уряду, зокрема:

позов ПАТ «Дельта Банк» на 780 млн грн;

позов АТ «Укргазвидобування» на понад 56 млрд грн.

Також Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Кабміну у справі щодо наслідків недійсності договору про поточний депозитний вклад, що дозволило уникнути значних негативних наслідків для держави як акціонера АТ «КБ «ПриватБанк».

Декомунізація та повернення майна

У 2025 році Мін’юст продовжив припинення діяльності юридичних осіб, які порушують законодавство про декомунізацію та заборону пропаганди тоталітарних режимів і російської імперської політики. Задоволено позови щодо:

припинення діяльності юридичних осіб за порушення законодавства про заборону комуністичної та нацистської символіки;

припинення діяльності юридичних осіб, що порушували законодавство про заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізацію топонімії.

Набрали законної сили рішення у 26 справах за позовами Мін’юсту до Комуністичної партії України та її структурних утворень. Забезпечено повернення нерухомого майна та подальшу передачу його у власність держави. Загалом станом на кінець року — 103 таких рішення, ще 21 справа перебуває на розгляді.

16 квітня 2025 року Велика Палата Верховного Суду визнала правомірним скасування державної реєстрації прав на це майно.

Остаточним стало й судове рішення про анулювання реєстрації політичної партії «Гарант» через подання недостовірних відомостей.

Захист бюджету та регрес

У межах реалізації права держави на зворотну вимогу (регрес), Мін’юст досяг значного результату щодо стягнення в судовому порядку коштів, виплачених з державного бюджету на виконання рішень Європейського суду з прав людини. Були задоволені позови Мін’юсту на загальну суму понад 10,5 млн грн.

Санкційна політика

Протягом року до Вищого антикорупційного суду подано 15 позовів про стягнення активів підсанкційних осіб; загалом таких позовів — 80.

20 рішень ВАКС та Апеляційної палати ВАКС набрали законної сили. У дохід держави стягнуто:

корпоративні права 42 товариств;

74 об’єкти нерухомості;

43 транспортні засоби;

грошові кошти на сотні мільйонів гривень та інші активи.

За даними Фонд державного майна України, у 2025 році надходження від реалізації санкційних активів до фонду ліквідації наслідків збройної агресії склали 2,5 млрд грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.