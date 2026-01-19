Шмыгаль поручил Укрэнерго снизить продолжительность отключений света там, где ситуация самая сложная

Планируется увеличить возможности импорта электроэнергии в Украину.

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел встречу с правлением НЭК «Укрэнерго», во время которой были обсуждены ключевые задачи для стабилизации работы энергосистемы и сокращения продолжительности отключений в наиболее проблемных регионах.

По его словам, в частности была поставлена ​​задача реализовать проекты для улучшения передачи электроэнергии с Запада Украины на Восток.

"Для эффективного использования сгенерированной и импортированной электроэнергии именно там, где в ней наибольшая потребность. Речь, как о ремонтах, так и о развитии сети. Поставлены задачи, которые позволят уменьшить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная", - сообщил Шмыгаль.

Также обсуждалось увеличение технических возможностей импорта электроэнергии в Украину.

Речь идёт как о ремонтных работах, так и о развитии новой инфраструктуры. Внедрение этих решений должно сократить продолжительность отключений в наиболее пострадавших регионах.

Отдельное внимание было уделено сокращению бюрократических процедур путём цифровизации процессов, что должно ускорить принятие антикризисных решений.

Также, в сотрудничестве с Государственной специальной службой транспорта, разрабатываются эффективные подходы к оперативному ремонту и восстановлению электросетей в зонах, приближённых к линии фронта. Дополнительно рассматриваются меры по защите подстанций — как физическими укрытиями, так и средствами РЭБ и ПВО.

Ещё одним направлением является упрощение процедур подключения распределённой генерации — когенерационных установок и мощных генераторов. По словам министра, энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативные источники в тех регионах, где дефицит электроэнергии наибольший.

"Для украинской энергосистемы сейчас важен каждый мегаватт. Это касается как возврата в работу повреждённых российскими ударами энергообъектов, так и ввода в эксплуатацию новых генерационных мощностей", — подытожил Шмыгаль.

