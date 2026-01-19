Шмигаль доручив Укренерго зменшити тривалість відключень світла там, де ситуація найскладніша

Планують збільшити можливості для імпорту електроенергії в Україну.

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із правлінням НЕК "Укренерго", під час якої обговорили ключові завдання для стабілізації роботи енергосистеми та скорочення тривалості відключень у найбільш проблемних регіонах.

За його словами, зокрема, було поставлено завдання реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід.

"Для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна", - повідомив Шмигаль.

Також обговорювалося збільшення технічних можливостей для імпорту електроенергії в Україну.

За словами Шмигаля, вже найближчим часом очікуються конкретні результати в напрямку розвитку міждержавних енергетичних інтерконекторів на кордонах з ЄС.

Окрема увага була приділена скороченню бюрократичних процедур шляхом цифровізації процесів, що має прискорити ухвалення антикризових рішень. Також, у співпраці з Держспецтрансслужбою, напрацьовуються ефективні підходи до оперативного ремонту та відновлення електромереж у прифронтових зонах. Додатково розглядаються заходи із захисту підстанцій — як фізичні укриття, так і використання засобів РЕБ і ППО.

Ще одним напрямом є спрощення процедур підключення розподіленої генерації — когенераційних установок і потужних генераторів. За словами міністра, енергосистема має бути готова швидко інтегрувати альтернативні джерела в тих регіонах, де дефіцит електроенергії найбільший.

"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей", – підсумував Шмигаль.

