  1. В Україні

Шмигаль доручив Укренерго зменшити тривалість відключень світла там, де ситуація найскладніша

12:04, 19 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Планують збільшити можливості для імпорту електроенергії в Україну.
Шмигаль доручив Укренерго зменшити тривалість відключень світла там, де ситуація найскладніша
фото: Денис Шмигаль
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із правлінням НЕК "Укренерго", під час якої обговорили ключові завдання для стабілізації роботи енергосистеми та скорочення тривалості відключень у найбільш проблемних регіонах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, зокрема, було поставлено завдання реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід. 

"Для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна", - повідомив Шмигаль. 

Також обговорювалося збільшення технічних можливостей для імпорту електроенергії в Україну.

За словами Шмигаля, вже найближчим часом очікуються конкретні результати в напрямку розвитку міждержавних енергетичних інтерконекторів на кордонах з ЄС.

Також обговорювалась реалізація проєктів, спрямованих на покращення передачі електроенергії із західних регіонів на схід. Це дозволить ефективніше використовувати як внутрішньо згенеровану, так і імпортовану електроенергію саме там, де вона найбільше потрібна.

Йдеться як про ремонтні роботи, так і про розвиток нової інфраструктури. Впровадження цих рішень має зменшити тривалість відключень у найбільш постраждалих регіонах.

Окрема увага була приділена скороченню бюрократичних процедур шляхом цифровізації процесів, що має прискорити ухвалення антикризових рішень. Також, у співпраці з Держспецтрансслужбою, напрацьовуються ефективні підходи до оперативного ремонту та відновлення електромереж у прифронтових зонах. Додатково розглядаються заходи із захисту підстанцій — як фізичні укриття, так і використання засобів РЕБ і ППО.

Ще одним напрямом є спрощення процедур підключення розподіленої генерації — когенераційних установок і потужних генераторів. За словами міністра, енергосистема має бути готова швидко інтегрувати альтернативні джерела в тих регіонах, де дефіцит електроенергії найбільший.

"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей", – підсумував Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Денис Шмигаль світло Укренерго

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]