Как записаться на бесплатный скрининг здоровья 40+: алгоритм действий

Записаться на скрининг здоровья 40+ можно через «Дію» или ЦНАП.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине начала действовать новая программа «Скрининг здоровья 40+», которая позволяет всем людям в возрасте от 40 лет бесплатно пройти обследование для раннего выявления признаков и рисков сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья.

Центр общественного здоровья Украины напомнил, что сделать это можно бесплатно, за один визит в удобном для себя медицинском учреждении.

Как записаться на «Скрининг здоровья 40+»

Через «Дію»

Приглашение пройти скрининг поступает автоматически через приложение «Дія» — на 30-й день после дня рождения всем людям, которым исполнилось 40 лет или больше.

Нужно принять приглашение и заказать «Дія.Картку» в приложении либо использовать уже имеющуюся.

Через 7 дней после принятия приглашения и открытия карты на «Дія.Картку» поступит 2000 гривен, которые можно потратить только на «Скрининг здоровья 40+».

Если нет «Дії» — через ЦНАП

Через 30 дней после дня рождения (если вам 40 или больше лет) необходимо:

обратиться в банк-партнер и заказать пластиковую карту со специальным счетом;

только после получения карты со специальным счетом обратиться в ЦНАП, чтобы оформить заявку на участие;

через 7 дней получить уведомление о зачислении на специальный счет 2000 грн для оплаты услуг «Скрининга здоровья 40+».

Как выбрать медучреждение

После получения средств необходимо выбрать медицинское учреждение (оно может быть государственным, коммунальным или частным), в котором вам будет удобно пройти скрининг. Для этого нужно:

зайти на сайт screening.moz.gov.ua;

выбрать учреждение на интерактивной карте;

выбрать один из способов записи:

— самый удобный — записаться сразу на сайте, нажав кнопку «Записаться на скрининг»;

— позвонить в регистратуру выбранного учреждения;

— прийти в учреждение лично;

— через специальную веб-форму на сайте медучреждения.

Как оплатить «Скрининг здоровья 40+»

Оплата за фактически предоставленные услуги осуществляется после первого визита в рамках «Скрининга здоровья 40+». После оплаты средства будут автоматически списаны с «Дія.Картки» или пластиковой карты со специальным счетом. Важно: оплата за «Скрининг здоровья 40+» пройдет только в учреждениях здравоохранения, которые входят в определенный перечень, упомянутый выше.

Сколько времени есть на прохождение скрининга

Полученные средства можно использовать для оплаты услуги «Скрининг здоровья 40+» не позднее 17 декабря. Однако есть исключение: люди, родившиеся в октябре — декабре, могут использовать полученные средства поддержки до 31 марта следующего года.

Если услуга не была использована, средства автоматически возвращаются в государственный бюджет, а повторное приглашение на «Скрининг здоровья 40+» поступит в следующем году.

