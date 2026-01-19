  1. В Україні

Як записатися на безоплатний скринінг здоров’я 40+: алгоритм дій

14:46, 19 січня 2026
Записатися на скринінг здоров’я 40+ можна через Дію або ЦНАП.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні почала діяти нова програма «Скринінг здоров’я 40+», яка дозволяє всім людям віком від 40 років безоплатно пройти обстеження для раннього виявлення ознак та ризиків серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоровʼя.

Центр громадського здоров’я України нагадав, що зробити це можна безоплатно, за один візит у зручному для себе медичному закладі.

Як записатися на «Скринінг здоров’я 40+»

Через Дію

  1. Запрошення пройти скринінг надходить автоматично через застосунок Дія — на 30-й день після дня народження всім людям, яким виповнилося 40 років або більше.
  2. Потрібно прийняти запрошення і замовити Дія.Картку в застосунку або використати вже наявну.
  3. За 7 днів після прийняття запрошення та відкриття картки на Дія.Картку надійде 2000 гривень, які можна витратити тільки на «Скринінг здоров'я 40+».

Якщо немає Дії — через ЦНАП

Через 30 днів після дня народження (якщо вам 40 або більше років) потрібно:

  1. звернутися до банку-партнера та замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком;
  2. тільки після отримання картки зі спеціальним рахунком звернутися у ЦНАП, щоб оформити заявку на участь;
  3. через 7 днів отримати повідомлення про зарахування на спеціальний рахунок 2000 грн для оплати послуг «Скринінгу здоров'я 40+».

Як обрати медзаклад 

Після отримання коштів необхідно обрати медичний заклад (він може бути державний, комунальний або приватний), в якому вам буде зручно пройти скринінг. Для цього треба:

  1. зайти на сайт screening.moz.gov.ua;
  2. вибрати заклад на інтерактивній карті;
  3. обрати один зі способів запису:

найзручніший — записатися одразу на сайті, натиснувши кнопку «Записатися на скринінг»;

зателефонувати до реєстратури обраного закладу;

прийти в заклад особисто;

через спеціальну вебформу на сайті медзакладу.

Як оплатити «Скринінг здоров’я 40+»

Оплата за фактично надані послуги здійснюється після першого візиту в межах «Скринінгу здоров’я 40+». Після оплати кошти будуть автоматично списані з Дія.Картки або пластикової картки зі спеціальним рахунком. Важливо: оплата за «Скринінг здоров’я 40+» пройде тільки в закладах охорони здоров’я, які є у визначеному переліку, згаданому вище.

Скільки часу є на проходження скринінгу

Отримані кошти можна використати для оплати послуги «Скринінг здоров’я 40+» не пізніше 17 грудня. Проте є виняток: люди, які народились у жовтні — грудні, можуть використати отримані кошти підтримки до 31 березня наступного року.

Якщо послугу не було використано, кошти автоматично повернуться в держбюджет, а повторне запрошення на «Скринінг здоров’я 40+» надійде наступного року.

Міністерство охорони здоров'я

