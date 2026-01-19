Парламентские комитеты поддержали присоединение Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию

Украина приближается к европейскому правовому пространству, присоединяясь к Конвенции, которая запрещает дискриминацию в доступе к правосудию по признаку гражданства.

На заседании 14 января Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел и поддержал законопроект № 0304 «О присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию». По заключению Комитета, проект закона соответствует обязательствам Украины в сфере европейской интеграции. Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде Президентом Украины еще 27.02.2025 года.

Конвенция о международном доступе к правосудию от 25 октября 1980 года была разработана в рамках Гаагской конференции по международному частному праву и вступила в силу 1 мая 1988 года.

Согласно тексту Конвенции граждане любого Договаривающегося государства и лица, которые постоянно проживают в любом Договаривающемся государстве, имеют право на правовую помощь для судебного рассмотрения гражданских и коммерческих дел в каждом Договаривающемся государстве на одинаковых условиях, как если бы они сами являлись гражданами этого государства и постоянно проживали в нем.

Целью Конвенции не является гармонизация национального законодательства, а обеспечение того, чтобы сам по себе статус иностранного гражданина или отсутствие места проживания в Договаривающемся государстве не были основаниями для дискриминации.

Раздел I «Правовая помощь» является операционным разделом Конвенции и является обязательным для всех Договаривающихся государств.

Право на получение правовой консультации основывается на факте пребывания в том Договаривающемся государстве, где такая консультация запрашивается.

В случае предоставления правовой помощи вручение процессуальных документов, исполнение судебных поручений и подготовка социальных отчетов осуществляются бесплатно. Это также распространяется на процедуры, направленные на обеспечение признания и исполнения любого судебного решения.

Раздел II — Обеспечение судебных расходов и исполнимость решений о взыскании расходов — освобождает истцов и стороны по делу от обязанности предоставлять какое-либо обеспечение, залог или депозит, которые требуются исключительно с учетом их иностранного гражданства. Вместо этого, в случае возложения судебных расходов на истца или сторону в соответствии с Конвенцией, такое решение должно быть приведено в исполнение без взимания платы в любом другом Договаривающемся государстве.

Договаривающиеся государства могут исключить применение этого раздела Конвенции.

Конвенция предоставляет гражданам и лицам, которые имеют постоянное место жительства в Договаривающемся государстве, право получать копии или выписки из записей публичных реестров и судебных решений в любом другом Договаривающемся государстве на тех же условиях, что и его собственным гражданам (Раздел III — Копии записей и судебных решений).

С целью предотвращения дискриминации граждан и лиц, которые постоянно проживают в других Договаривающихся государствах, Конвенция запрещает арест и задержание по гражданским или коммерческим делам — как в порядке принудительного исполнения, так и в качестве меры предосторожности — в случаях, когда такие меры не могут быть применены к гражданам соответствующего государства. Такие правила содержатся в Разделе IV — Физическое задержание и безопасный проезд (safe-conduct).

Кроме того, Конвенция предусматривает гарантии безопасного проезда для лица, которое является гражданином или имеет постоянное место жительства в Договаривающемся государстве и вызывается для участия в производстве в качестве свидетеля или эксперта. Такое лицо не подлежит уголовному преследованию или задержанию и не может быть подвергнуто каким-либо иным ограничениям личной свободы во время пребывания на территории Договаривающегося государства, которое обратилось с запросом.

Конвенция предусматривает создание системы Центральных органов во всех Договаривающихся государствах. Центральный орган отвечает за прием и передачу заявлений о предоставлении правовой помощи в соответствии с Разделом I, а также за получение решений, подлежащих исполнению, в соответствии с Разделом II. Договаривающиеся государства могут также назначать другие органы в дополнение к Центральному органу.

Украина присоединяется к Конвенции со следующими заявлениями и оговорками:

к статье 3: «В соответствии со статьей 3 Конвенции в Украине центральным органом, выполняющим функции по получению обращений о бесплатной правовой помощи и принятию мер по ним, является Министерство юстиции Украины»;

к статье 4: «В соответствии со статьей 4 Конвенции в Украине выполнение функций органа, направляющего обращения о бесплатной правовой помощи, возлагается на Министерство юстиции Украины»;

к статье 7: «Согласно статье 7 и пункту “a” части второй статьи 28 Конвенции Украина принимает обращения и подтверждающие документы, если они составлены на украинском языке или сопровождаются переводом на украинский язык, и оставляет за собой право не принимать документы, составленные или переведенные на английский или французский язык, как это предусмотрено частью второй статьи 7 Конвенции»;

к статье 16: «В соответствии со статьей 16 Конвенции в Украине выполнение функций органа, направляющего обращения для принудительного исполнения постановлений об уплате судебных расходов и издержек, а также центрального органа, осуществляющего функции по получению таких обращений и принятию соответствующих мер по ним, является Министерство юстиции Украины»;

к статье 28: «В соответствии с частью первой статьи 28 Конвенции Украина при отсутствии взаимности в отношениях с Договаривающимся государством, граждане которого обращаются за бесплатной правовой помощью, оставляет за собой право исключить применение статьи 1 Конвенции к лицам, которые не являются гражданами Договаривающегося государства, но имеют постоянное место жительства в Договаривающемся государстве или ранее имели постоянное место жительства в Украине.

В соответствии с пунктом “f” части третьей статьи 28 Конвенции Украина оставляет за собой право не применять часть вторую статьи 13 Конвенции к лицам, которые являются гражданами или постоянно проживают в Договаривающемся государстве, которое сделало оговорку в соответствии с пунктом “b” части второй статьи 28 Конвенции. В соответствии с пунктом “g” части третьей статьи 28 Конвенции Украина оставляет за собой право не применять положения главы II Конвенции к лицам, которые являются гражданами или постоянно проживают в Договаривающемся государстве, которое сделало оговорку в соответствии с пунктом “c” части второй статьи 28 Конвенции».

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендовал Верховной Раде Украины принять проект Закона Украины «О присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию» за основу и в целом с учетом технико-юридических правок еще 28 мая 2025 года.

Участниками Конвенции являются 28 государств: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Эстония, Испания, Казахстан, Коста-Рика, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция, Швейцария.

Автор: Тарас Лученко

