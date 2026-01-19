Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

На засіданні 14 січня Комітет ВРУ з питань інтеграції України до ЄС розглянув та підтримав законопроєкт №0304 “Про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя”.

За висновком Комітету, проєкт закону відповідає зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Законопроект був зареєстрований у Верховній Раді Президентом України ще 27.02.2025 року.

Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя від 25 жовтня 1980 року була розроблена в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права і набрала чинності 01 травня 1988 року.

Згідно з текстом Конвенції громадяни будь-якої Договірної Держави та особи, які постійно проживають у будь-якій Договірній Державі, мають право на правову допомогу для судового розгляду цивільних і комерційних справ у кожній Договірній Державі на однакових умовах ніби вони самі є громадянами цієї держави та постійно проживають у ній.

Метою Конвенції не є гармонізація національного законодавства, а забезпечення того, щоб сам по собі статус іноземного громадянина або відсутність місця проживання в Договірній державі не були підставами для дискримінації.

Розділ I «Правова допомога» є операційним розділом Конвенції та є обов’язковим для всіх Договірних держав.

Право на отримання правової консультації ґрунтується на факті перебування в тій Договірній державі, де така консультація запитується.

У разі надання правової допомоги вручення процесуальних документів, виконання судових доручень та підготовка соціальних звітів здійснюються безоплатно. Це також поширюється на процедури, спрямовані на забезпечення визнання та виконання будь-якого судового рішення.

Розділ II – Забезпечення судових витрат і виконуваність рішень про стягнення витрат - звільняє позивачів та сторони у справі від обов’язку надавати будь-яке забезпечення, заставу або депозит, які вимагаються виключно з огляду на їх іноземне громадянство. Натомість, у разі покладення судових витрат на позивача або сторону відповідно до Конвенції, таке рішення повинно бути приведене у виконання без стягнення плати в будь-якій іншій Договірній державі.

Договірні держави можуть виключити застосування цього розділу Конвенції.

Конвенція надає громадянам та особам, які мають постійне місце проживання у Договірній державі, право отримувати копії або витяги із записів публічних реєстрів та судових рішень у будь-якій іншій Договірній державі на тих самих умовах, що й її власним громадянам. (Розділ III – Копії записів і судових рішень).

З метою запобігання дискримінації громадян та осіб, які постійно проживають в інших Договірних державах, Конвенція забороняє арешт і затримання у цивільних або комерційних справах — як у порядку примусового виконання, так і як запобіжний захід — у випадках, коли такі заходи не можуть бути застосовані до громадян відповідної держави. Такі правила містяться в Розділі IV – Фізичне затримання та безпечний проїзд (safe-conduct)

Крім того, Конвенція передбачає гарантії безпечного проїзду для особи, яка є громадянином або має постійне місце проживання в Договірній державі та викликається для участі у провадженні як свідок або експерт. Така особа не підлягає кримінальному переслідуванню чи затриманню та не може бути піддана будь-яким іншим обмеженням особистої свободи під час перебування на території Договірної держави, яка звернулася із запитом.

Конвенція передбачає створення системи Центральних органів у всіх Договірних державах. Центральний орган відповідає за приймання та передачу заяв про надання правової допомоги відповідно до Розділу I, а також за отримання рішень, що підлягають виконанню, відповідно до Розділу II. Договірні держави можуть також призначати інші органи на додаток до Центрального органу.

Україна приєднується до Конвенції з такими заявами та застереженнями:

до статті 3: «Відповідно до статті 3 Конвенції в Україні центральним органом, що виконує функції з отримання звернень про безоплатну правничу допомогу і вжиття заходів щодо них, є Міністерство юстиції України»;

до статті 4: «Відповідно до статті 4 Конвенції в Україні виконання функцій органу, що надсилає звернення про безоплатну правничу допомогу, покладається на Міністерство юстиції України»;

до статті 7: «Згідно зі статтею 7 та пунктом «а» частини другої статті 28 Конвенції Україна приймає звернення і підтвердні документи, якщо вони складені українською мовою або супроводжуються перекладом на українську мову, та залишає за собою право не приймати документи, складені або перекладені на англійську чи французьку мову, як це передбачено частиною другою статті 7 Конвенції»;

до статті 16: «Відповідно до статті 16 Конвенції в Україні виконання функцій органу, що надсилає звернення для примусового виконання постанов про сплату судових витрат і видатків, а також центрального органу, що здійснює функціїз отримання таких звернень і вжиття відповідних заходів щодо них, є Міністерство юстиції України»;

до статті 28: «Відповідно до частини першої статті 28 Конвенції Україна за відсутності взаємності у відносинах з Договірною Державою, громадяни якої звертаються про безоплатну правничу допомогу, залишає за собою право виключити застосування статті 1 Конвенції до осіб, які не є громадянами Договірної Держави, але мають постійне місце проживання в Договірній Державі або раніше мали місце постійного проживання в Україні.

Відповідно до пункту «f» частини третьої статті 28 Конвенції Україна залишає за собою право не застосовувати частину другу статті 13 Конвенції до осіб, які є громадянами або постійно проживають у Договірній Державі, яка зробила застереження відповідно до пункту «b» частини другої статті 28 Конвенції. Відповідно до пункту «g» частини третьої статті 28 Конвенції Україна залишає за собою право не застосовувати положення глави II Конвенції до осіб, які є громадянами або постійно проживають у Договірній Державі, яка зробила застереження відповідно до пункту «с» частини другої статті 28 Конвенції».

Комітет ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді України прийняти проект Закону України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя» за основу та в цілому з врахуванням техніко-юридичних правок ще 28 травня 2025 року .

Учасницями Конвенції є 28 держав: Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Казахстан, Коста-Ріка, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Швейцарія.

Автор: Тарас Лученко

