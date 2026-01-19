Дела военнослужащих в судах – когда производство может быть приостановлено

С момента введения военного положения суды автоматически учитывают службу в ВСУ, без дополнительных подтверждений, для применения процессуальных норм по приостановлению дела.

Седьмой апелляционный административный суд сообщил, что соблюдение разумных сроков рассмотрения дел является одним из приоритетных принципов судопроизводства. Если во время производства возникают обстоятельства, препятствующие разрешению дела по существу, суд может приостановить производство до устранения соответствующих препятствий.

В настоящее время актуальным является рассмотрение дел, где сторонами являются военнослужащие Вооруженных Сил Украины или других созданных в соответствии с законом военных формирований. Невозможность таких участников присутствовать на рассмотрении дела по объективным причинам существенно влияет на время рассмотрения.

Нормы процессуальных кодексов обязывают суд приостановить производство по делу в случае пребывания стороны или третьего лица, заявляющего самостоятельные требования по предмету спора, в составе ВСУ или других законных воинских формирований, переведенных на военное положение или привлеченных к проведению антитеррористической операции (п. 5 ч. 1 ст. 236 КАС Украины, п. 2 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины и п. 3 ч. 1 ст. 227 ХПК Украины).

При этом судам следует избегать как чрезмерного формализма, который может повлиять на справедливость производства, так и чрезмерной гибкости, которая приведет к аннулированию требований процессуального законодательства, поскольку это будет противоречить требованию обеспечения практического и эффективного права на доступ к суду в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

При рассмотрении указанных дел необходимо также учитывать и позицию Большой Палаты Верховного Суда. Так, стоит обратить внимание, что БП ВС отступила от предыдущих выводов Верховного Суда по делам № 756/3462/20, № 557/1226/23, № 904/4027/22 и № 852/2а-1/24, где вопрос о приостановлении производств решался иначе.

12.11.2025 ВП ВС сформировала правовое заключение об обязанности суда приостанавливать производство или продолжать рассмотрение дел с участием военнослужащих (дело №754/947/22).

ВП ВС указала, что с момента введения в Украине военного положения (с 05 часов 30 минут 24 февраля 2022 года) суды должны принимать во внимание, что Вооруженные Силы Украины и другие законные военные формирования считаются «переведенными на военное положение». Суду для применения процессуальных норм по приостановлению производства не требуется дополнительных подтверждений того, что военнослужащий проходит военную службу в воинском подразделении.

Надлежащим доказательством для приостановления производства являются такие доказательства (военный билет, приказы командира воинской части и т.п.), содержащие информацию о том, что военнослужащий (сторона или третье лицо, заявляющее самостоятельные требования по предмету спора) находится на военной службе.

Также ВП ВС отметила, что согласно Закону Украины от 12 мая 2015 года № 389-VIII «О правовом режиме военного положения» командир воинской части уполномочен выдавать справку о прохождении службы (форма № 5). В условиях военного положения такая справка является достаточным и надлежащим доказательством пребывания лица в составе ВС Украины. В то же время подчеркнула, что эта справка не является единственным возможным доказательством. Другие документы, подтверждающие факт службы, также могут быть признаны надлежащими.

В то же время суд должен учитывать, что право выбора остается за военнослужащим. Если военнослужащий (сторона или третье лицо, заявляющее самостоятельные требования по предмету спора) выражает свою волю против приостановления производства по делу и стремится продолжить рассмотрение дела (лично или через представителя), суд должен учесть его волеизъявление и продолжить осуществлять судопроизводство в соответствующем производстве.

Большая Палата Верховного Суда обращает внимание на то, что о своем волеизъявлении против приостановления производства и стремлении продолжить рассмотрение дела участник процесса может заявить в исковом заявлении, апелляционной или кассационной жалобе, отзыве на них или ответе на отзыв, а также в любом другом заявлении или ходатайстве по делу, адресованных суду. Однако в любом случае такая воля о продолжении судебного разбирательства имеет правовое значение исключительно для суда той судебной инстанции, в которую было подано соответствующее заявление.

Это решение направлено на обеспечение баланса между правом военнослужащего на участие в судебном процессе и особенностями прохождения им службы во время военного положения.

Таким образом, приостановление производства по делам с участием военнослужащих не будет в отдельных случаях задерживать рассмотрение дела. Современное процессуальное законодательство имеет гибкие и быстрые механизмы реагирования на различные ситуации

Военное положение – это испытание на прочность во всех государственных и жизненных сферах. Суды продолжают работать и в то же время адаптируются, ищут баланс между защитой государства и защитой его граждан.

Правосудие требует сбалансированного и справедливого судебного разбирательства, основанного на соблюдении принципов верховенства права, диспозитивности и пропорциональности, а также должно соответствовать стандартам Конвенции.

