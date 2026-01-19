Справи військовослужбовців у судах – коли провадження можуть зупинити

З моменту введення воєнного стану суди автоматично враховують службу ЗСУ, без додаткових підтверджень, для застосування процесуальних норм щодо зупинення справи.

Сьомий апеляційний адміністративний суд повідомив, що дотримання розумних строків розгляду справ є одним із пріоритетних принципів судочинства. Якщо під час провадження виникають обставини, що заважають вирішенню справи по суті, суд може зупинити провадження до усунення відповідних перешкод.

Наразі актуальним є розгляд справ, де сторонами є військовослужбовці Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань. Неможливість таких учасників бути присутніми на розгляді справи з об’єктивних причин суттєво впливає на час розгляду.

Норми процесуальних кодексів зобов`язують суд зупинити провадження у справі у разі перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у складі ЗСУ або інших законних військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції (п. 5 ч. 1 ст. 236 КАС України, п. 2 ч. 1 ст. 251 ЦПК України та п. 3 ч. 1 ст. 227 ГПК України).

При цьому судам потрібно уникати як надмірного формалізму, який може вплинути на справедливість провадження, так і надмірної гнучкості, яка призведе до анулювання вимог процесуального законодавства, оскільки це буде суперечити вимозі забезпечення практичного та ефективного права на доступ до суду згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

При розгляді вказаних справ необхідно також враховувати і позицію Великої Палати Верховного Суду. Так, варто уваги, що ВП ВС відступила від попередніх висновків Верховного Суду у справах № 756/3462/20, № 557/1226/23, № 904/4027/22 та № 852/2а-1/24, де питання зупинення проваджень вирішувалося інакше.

12.11.2025 ВП ВС сформувала правовий висновок про обов’язок суду зупиняти провадження чи продовжити розгляд у справах за участю військовослужбовців (справа №754/947/22).

ВП ВС вказала, що з моменту введення в Україні воєнного стану (із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року) суди мають брати до уваги, що Збройні Сили України та інші законні військові формування, вважаються «переведеними на воєнний стан». Суду для застосування процесуальних норм щодо зупинення провадження не потрібно додаткових підтверджень, що військовослужбовець проходить військову службу у військовому підрозділі.

Належним доказом для зупинення провадження є такі докази (військовий квиток, накази командира військової частини тощо), що містять інформацію про те, що військовослужбовець (сторона або третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору) перебуває на військовій службі.

Також ВП ВС зазначила, що згідно із Законом України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» командир військової частини уповноважений видавати довідку про проходження служби (форма № 5). В умовах воєнного стану така довідка є достатнім і належним доказом перебування особи у складі ЗС України. Водночас наголосила, що ця довідка не є єдиним можливим доказом. Інші документи, що підтверджують факт служби, також можуть бути визнані належними.

Водночас суд повинен враховувати, що право вибору залишається за військовослужбовцем. Якщо військовослужбовець (сторона або третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору) висловлює власну волю проти зупинення провадження у справі та прагне продовжувати розгляд справи (особисто або через представника), суд має врахувати його волевиявлення та продовжити здійснювати судочинство у відповідному провадженні.

Велика Палата Верховного Суду звертає увагу на те, що про своє волевиявлення проти зупинення провадження та прагнення продовжувати розгляд справи учасник процесу може заявити у позовній заяві, апеляційній чи касаційній скарзі, відзиві на них або відповіді на відзив, а також у будь-якій іншій заяві або клопотанні у справі, адресованих суду. Проте в будь-якому разі така воля щодо продовження судового розгляду має правове значення винятково для суду тієї судової інстанції, у якій було подано відповідну заяву.

Це рішення спрямоване на забезпечення балансу між правом військовослужбовця на участь у судовому процесі та особливостями проходження ним служби під час воєнного стану.

Таким чином, зупинення провадження у справах за участю військовослужбовців не буде в окремих випадках затримувати розгляд справи. Сучасне процесуальне законодавство має гнучкі й швидкі механізми реагування на різні ситуації

Воєнний стан – це випробування на міцність у всіх державних та життєвих сферах. Суди продовжують працювати і водночас адаптуються, шукають баланс між захистом держави та захистом її громадян.

Правосуддя вимагає збалансованого та справедливого судового провадження, яке ґрунтується на дотриманні принципів верховенства права, диспозитивності і пропорційності, а також має відповідати стандартам Конвенції.

