Более 1,5 тысячи детских садов закрыто – Кабмин утвердил государственную программу укрытий в дошкольных учреждениях

В Украине обустроят укрытия в детских садах, на это выделено 1 млрд гривен.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин одобрил проект распоряжения «Об утверждении Государственной программы адаптации помещений действующих учреждений дошкольного образования к требованиям гражданской защиты в условиях военного положения». В Государственном бюджете на 2026 год впервые предусмотрена отдельная субвенция на обустройство укрытий в учреждениях дошкольного образования. На эти нужды правительство выделило 1 млрд грн. Финансирование будет осуществляться на основании заявок общин, поданных через цифровую платформу DREAM.

По данным Министерства образования и науки, по состоянию на сентябрь 2025 года в Украине функционируют 11 585 детских садов, однако деятельность 1 568 учреждений временно приостановлена. Из-за военной агрессии РФ 131 учреждение разрушено, а 1 339 — повреждено, самые серьезные потери зафиксированы в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

В настоящее время укрытия используют 8 262 дошкольных учреждения, из них 5 607 организовали их в собственных помещениях. Еще более 500 детских садов находятся на стадии строительства или обустройства защитных сооружений. Фактически только около половины учреждений имеют базовые укрытия, причем ситуация существенно различается по регионам. В прифронтовых общинах большинство учреждений либо закрыты, либо работают дистанционно.

Программа предусматривает комплексный подход: регулярный мониторинг существующей сети учреждений и потребностей общин, строительство новых защитных сооружений, капитальный ремонт и реконструкцию существующих укрытий.

Кроме того, особое внимание уделяется адаптации помещений к потребностям детей, включая создание инклюзивной и специальной образовательной среды, а также формирование компетенций персонала и воспитанников по действиям в чрезвычайных ситуациях.

«Дети должны иметь доступное и качественное образование независимо от места пребывания, а родители должны быть уверены, что их дети находятся в безопасности даже в самых сложных условиях. Эта программа — важный шаг для решения проблемы укрытий именно для самых маленьких украинцев», — подчеркнул народный депутат от «Слуги народа», председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

