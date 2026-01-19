  1. В Україні

Понад 1,5 тисячі дитсадків закрито – Кабмін затвердив державну програму укриттів у дошкільних закладах

14:28, 19 січня 2026
В Україні облаштують укриття в дитсадках, на це виділено 1 млрд гривень.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін схвалив проєкт розпорядження «Про затвердження Державної програми адаптації приміщень діючих закладів дошкільної освіти до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану». У Державному бюджеті на 2026 рік уперше передбачено окрему субвенцію на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти. На ці потреби уряд виділив 1 млрд грн. Фінансування здійснюватиметься на підставі заявок громад, поданих через цифрову платформу DREAM.

За даними Міністерства освіти і науки, станом на вересень 2025 року в Україні функціонують 11 585 дитсадків, проте діяльність 1 568 закладів тимчасово призупинена. Через воєнну агресію РФ 131 заклад зруйновано, а 1 339 — пошкоджено, найсерйозніші втрати зафіксовані на Донеччині, Харківщині та Херсонщині.

Наразі укриття використовують 8 262 дошкільні заклади, з них 5 607 організували їх у власних приміщеннях. Ще понад 500 дитсадків перебувають на стадії будівництва або облаштування захисних споруд. Фактично лише близько половини закладів мають базові укриття, причому ситуація суттєво різниться за регіонами. У прифронтових громадах більшість закладів або закриті, або працюють дистанційно.

Програма передбачає комплексний підхід: регулярний моніторинг наявної мережі закладів та потреб громад, будівництво нових захисних споруд, капітальний ремонт та реконструкцію існуючих укриттів.

Крім того, особлива увага приділяється адаптації приміщень до потреб дітей, включно зі створенням інклюзивного та спеціального освітнього середовища, а також формуванню компетентностей персоналу і вихованців щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

«Діти повинні мати доступну і якісну освіту незалежно від місця перебування, а батьки мають бути впевнені, що їхні діти перебувають у безпеці навіть у найскладніших умовах. Ця програма — важливий крок для розв’язання проблеми укриттів саме для найменших українців», — наголосив народний депутат від «Слуги Народу», голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

