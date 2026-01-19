Застолье обернулось трагедией – судили отца за несвоевременное обращение за помощью и смерть сына от отравления алкоголем

Суд установил, что малолетний сын употреблял алкоголь в квартире, а отец не принял меры для предотвращения трагедии.

Луцкий горрайонный суд Волынской области по делу № 161/487/26 признал виновным военнослужащего в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

Обстоятельства дела

Обвиняемый примерно в 11:00 ч. 1 мая 2024 года, находясь в квартире, во время совместного употребления алкогольных напитков вместе со своей сожительницей (матерью малолетнего сына), злостным образом не выполнил родительские обязанности, предусмотренные ст.ст. 150, 155 Семейного кодекса Украины и ст.ст. 10, 12 Закона Украины «Об охране детства».

Обвиняемый неосторожно отнесся к последствиям, что выразилось в употреблении ребенком жидкости неизвестного происхождения, в состав которой входил этиловый спирт (находилась на столе среди алкогольных напитков). Он своевременно не обратился в медицинское учреждение для оказания помощи, хотя мог и имел реальную возможность это сделать, не принял меры для ограничения доступа ребенка к алкогольным напиткам и не принял меры, направленные на сохранение жизни и здоровья ребенка.

В результате малолетний сын обвиняемого примерно в 17:00 того же дня скончался в карете скорой медицинской помощи.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стала общая интоксикация организма в результате острого отравления этиловым спиртом (концентрация этилового спирта в крови – 0,22 %, в желудке – 0,06 %).

Обвиняемый в судебном заседании полностью признал вину, искренне раскаялся в содеянном.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 166 УК Украины. Назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 58 УК Украины наказание в виде 2 лет ограничения свободы заменено на 2 года служебных ограничений с вычетом 15 % денежного обеспечения в доход государства.

Срок отбывания наказания исчисляется с момента приведения приговора в исполнение.

С обвиняемого взысканы в доход государства судебные расходы в сумме 56 348,73 грн за проведение судебной экспертизы (заключение эксперта № СЕ-19/103-25/5819-БД от 16.12.2025).

Приговор может быть обжалован в Волынский апелляционный суд через Луцкий горрайонный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

