Застілля обернулося трагедією – судили батька за несвоєчасне звернення по допомогу та смерть сина від отруєння алкоголем

Суд встановив, що малолітній син вживав алкоголь у квартирі, а батько не вжив заходів для запобігання трагедії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Луцький міськрайонний суд Волинської області у справі № 161/487/26 визнав винним військовослужбовця у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).

Обставини справи

Обвинувачений приблизно о 11:00 год. 1 травня 2024 року, перебуваючи в квартирі, під час спільного вживання алкогольних напоїв разом зі своєю співмешканкою (матір’ю малолітнього сина), злісно не виконав батьківські обов’язки, передбачені ст.ст. 150, 155 Сімейного кодексу України та ст.ст. 10, 12 Закону України «Про охорону дитинства».

Обвинувачений необережно поставився до наслідків, що виразилося у вживанні дитиною рідини невідомого походження, до складу якої входив етиловий спирт (знаходилася на столі серед алкогольних напоїв). Він своєчасно не звернувся до медичного закладу для надання допомоги, хоча міг і мав реальну можливість це зробити, не вжив заходів для обмеження доступу дитини до алкогольних напоїв та не вжив заходів, спрямованих на збереження життя та здоров’я дитини.

Внаслідок цього малолітній син обвинуваченого приблизно о 17:00 год. того ж дня помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини стала загальна інтоксикація організму внаслідок гострого отруєння етиловим алкоголем (концентрація етилового спирту в крові – 0,22 %, у шлунку – 0,06 %).

Обвинувачений у судовому засіданні повністю визнав вину, щиро розкаявся у вчиненому.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 КК України. Призначено покарання у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 58 КК України замінено покарання у виді 2 років обмеження волі на 2 роки службових обмежень з відрахуванням 15 % грошового забезпечення в дохід держави.

Строк відбування покарання обчислюється з моменту приведення вироку до виконання.

З обвинуваченого стягнуто в дохід держави судові витрати в сумі 56 348,73 грн за проведення судової експертизи (висновок експерта № СЕ-19/103-25/5819-БД від 16.12.2025).

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.