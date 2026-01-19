  1. Судебная практика
Налоговый спор о лицензии на топливо: Верховный Суд высказался о пределах обеспечения иска

14:10, 19 января 2026
КАС ВС в налоговом споре по прекращению действия лицензии на топливо отказал в обеспечении иска, указав на недоказанность необратимых последствий для субъекта хозяйствования.
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда высказал позицию относительно обеспечения иска в деле о прекращении лицензии на розничную торговлю топливом.

Суд не имеет оснований приостанавливать действие решения о прекращении лицензии на розничную торговлю топливом до рассмотрения дела по существу, если истец не доказал наличие реальной угрозы наступления необратимых последствий либо существенного осложнения или невозможности исполнения будущего судебного решения.

Финансовые убытки, простой оборудования или увольнение работников не являются достаточными основаниями для обеспечения иска — это обычные предпринимательские риски. Приостановление действия решения фактически позволяет продолжать торговлю без действующей лицензии, что нарушает баланс интересов государства и общества.

В деле об обжаловании решения налогового органа о прекращении действия лицензии на право розничной торговли топливом Верховный Суд исследовал правомерность применения мер обеспечения иска еще до подачи самой исковой заявления.

Суть дела № 580/9027/24

ООО обратилось в Черкасский окружной административный суд с заявлением об обеспечении иска еще до подачи самой исковой заявления. В нем заявитель просил временно приостановить действие решения ГУ ГНС в Черкасской области, которым было прекращено действие лицензии на право розничной торговли топливом. Основанием для такого ходатайства стало указание на существенные риски для хозяйственной деятельности: остановка продажи топлива, возможные убытки, неисполнение контрактов, высвобождение персонала.

Черкасский окружной административный суд удовлетворил это заявление, признав, что в материалах дела имеются обстоятельства, предусмотренные частью второй статьи 150 КАС Украины. Суд исходил из того, что непринятие мер обеспечения иска может сделать невозможной эффективную защиту прав заявителя.

Однако Шестой апелляционный административный суд пришел к иному выводу: апелляционная инстанция отменила определение суда первой инстанции, указав, что суд не учел последствия для других лиц и не привел убедительных мотивов для применения обеспечения иска. ООО подало кассационную жалобу.

Позиция и выводы Верховного Суда

Рассмотрев кассационную жалобу в письменном производстве, Верховный Суд оставил без изменений постановление апелляционного суда. Суд подчеркнул, что институт обеспечения иска является важной гарантией защиты прав, однако его применение должно быть взвешенным и обоснованным. Наличие общих рисков для хозяйственной деятельности не является достаточным основанием для принятия таких мер.

Коллегия судей отметила, что в деле отсутствуют очевидные признаки противоправности действий налогового органа, а доводы заявителя носили общий характер и не были подтверждены конкретными доказательствами. Суд также обратил внимание на необходимость соблюдения принципа соразмерности: мера обеспечения не может создавать большую угрозу, чем та, предотвращению которой она должна служить.

Верховный Суд согласился с выводами апелляционной инстанции о преждевременности избрания мер обеспечения иска и отсутствии надлежащей аргументации со стороны ООО «Прайд-2016». Сам по себе факт приостановления лицензии еще не доказывает невозможность защиты прав в случае положительного решения по существу спора.

В данном деле Верховный Суд подтвердил: обеспечение иска может применяться лишь в случае, если существует доказанная вероятность реальной угрозы неисполнения решения либо наступления необратимых последствий. Отсутствие конкретных доказательств, лишь общие ссылки на бизнес-риски, не дают оснований для приостановления действия индивидуального акта органа государственной власти.

Таким образом, определение об обеспечении иска Черкасского окружного административного суда было отменено, а кассационная жалоба ООО — оставлена без удовлетворения.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Лента новостей

Блоги
Публикации
