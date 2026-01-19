Податковий спір про ліцензію на пальне: Верховний Суд висловився про межі забезпечення позову

КАС ВС у податковому спорі щодо припинення дії ліцензії на пальне відмовив у забезпеченні позову, вказавши на недоведеність незворотних наслідків для суб’єкта господарювання.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду висловив позицію про забезпечення позову у справі про припинення ліцензії на роздрібну торгівлю пальним.

Суд не має підстав зупиняти дію рішення про припинення ліцензії на роздрібну торгівлю пальним до розгляду справи по суті, якщо позивач не довів наявності реальної загрози настання незворотних наслідків або істотного ускладнення чи неможливості виконання майбутнього судового рішення.

Фінансові збитки, простій обладнання чи звільнення працівників не є достатніми підставами для забезпечення позову — це звичайні підприємницькі ризики. Зупинення дії рішення фактично дозволяє продовжувати торгівлю без чинної ліцензії, що порушує баланс інтересів держави та суспільства.

У справі щодо оскарження рішення податкового органу про припинення дії ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним Верховний Суд досліджував правомірність застосування заходів забезпечення позову ще до подання самої позовної заяви.

Суть справи № 580/9027/24

ТОВ звернулося до Черкаського окружного адміністративного суду із заявою про забезпечення позову ще до подання самої позовної заяви. У ній заявник просив тимчасово зупинити дію рішення ГУ ДПС у Черкаській області, яким було припинено дію ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним. Підставою для такого клопотання стало посилання на істотні ризики для господарської діяльності: зупинка продажу пального, можливі збитки, невиконання контрактів, вивільнення персоналу.

Черкаський окружний адміністративний суд задовольнив цю заяву, визнавши, що в матеріалах справи наявні обставини, передбачені частиною другою статті 150 КАС України. Суд виходив із того, що невжиття заходів забезпечення позову може унеможливити ефективний захист прав заявника.

Проте Шостий апеляційний адміністративний суд дійшов іншого висновку: апеляційна інстанція скасувала ухвалу суду першої інстанції, вказавши, що суд не врахував наслідків для інших осіб і не навів переконливих мотивів для застосування забезпечення позову. ТОВ подало касаційну скаргу.

Позиція та висновки Верховного Суду

Розглянувши касаційну скаргу в письмовому провадженні, Верховний Суд залишив без змін постанову апеляційного суду. Суд наголосив, що інститут забезпечення позову є важливою гарантією захисту прав, проте його застосування має бути виваженим і обґрунтованим. Наявність загальних ризиків для господарської діяльності не є достатньою підставою для вжиття таких заходів.

Колегія суддів підкреслила, що у справі відсутні очевидні ознаки протиправності дій податкового органу, а доводи заявника були загальними і не підтверджені конкретними доказами. Суд також звернув увагу на необхідність дотримання принципу співмірності: захід забезпечення не може створювати більшу загрозу, ніж та, якій він має запобігти.

Верховний Суд погодився з висновками апеляційної інстанції про передчасність обрання заходів забезпечення позову та відсутність належної аргументації з боку ТОВ «Прайд-2016». Сам по собі факт зупинки ліцензії ще не доводить неможливість захисту прав у разі позитивного рішення по суті спору.

У даній справі Верховний Суд підтвердив: забезпечення позову може застосовуватись лише у випадку, якщо існує доведена ймовірність реальної загрози невиконання рішення або настання незворотних наслідків. Відсутність конкретних доказів, лише загальні посилання на бізнес-ризики, не дають підстав для зупинення дії індивідуального акта органу державної влади.

Таким чином, ухвала про забезпечення позову Черкаського окружного адміністративного суду була скасована, а касаційна скарга ТОВ — залишена без задоволення.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

