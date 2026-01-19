Кличко поручил устранить недостатки с уборкой снега в Киеве до конца дня

Виталий Кличко поручил активизировать работы по очистке снега и льда пешеходных зон, дворов, тротуаров и остановок в Киеве.

Фото: Киевблагоустройство

Городской голова Киева Виталий Кличко во время совещания с главами районных государственных администраций столицы отметил необходимость обеспечить надлежащую уборку от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, а также балансовых территорий заведений и предприятий.

Он сообщил, что для устранения недостатков установлен срок до вечера текущего дня.

По его словам, в случае невыполнения поручения он проинформирует Президента Украины Владимира Зеленского, осуществляющего назначение глав районных государственных администраций, с просьбой принять соответствующие кадровые решения.

