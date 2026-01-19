  1. В Україні

Кличко доручив усунути недоліки з прибиранням снігу в Києві до кінця дня

12:52, 19 січня 2026
Віталій Кличко доручив активізувати роботи з очищення від снігу та льду пішохідних зон, дворів, тротуарів та зупинок у Києві.
Кличко доручив усунути недоліки з прибиранням снігу в Києві до кінця дня
Фото: Київблагоустрій
Міський голова Києва Віталій Кличко під час наради з головами районних державних адміністрацій столиці наголосив на необхідність забезпечити належне прибирання від снігу та льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, а також балансових територій закладів і підприємств.

Він повідомив, що для усунення недоліків визначено термін до вечора поточного дня.

За його словами, у разі невиконання доручення він поінформує Президента України Володимира Зеленського, який здійснює призначення голів районних державних адміністрацій, з проханням вжити  відповідних кадрових рішень.

