Кличко доручив усунути недоліки з прибиранням снігу в Києві до кінця дня

Віталій Кличко доручив активізувати роботи з очищення від снігу та льду пішохідних зон, дворів, тротуарів та зупинок у Києві.

Фото: Київблагоустрій

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міський голова Києва Віталій Кличко під час наради з головами районних державних адміністрацій столиці наголосив на необхідність забезпечити належне прибирання від снігу та льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, а також балансових територій закладів і підприємств.

Він повідомив, що для усунення недоліків визначено термін до вечора поточного дня.

За його словами, у разі невиконання доручення він поінформує Президента України Володимира Зеленського, який здійснює призначення голів районних державних адміністрацій, з проханням вжити відповідних кадрових рішень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.