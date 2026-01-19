В школах не будут преподавать лица, совершавшие домашнее насилие — вступил в силу закон

Усиливаются требования к лицам, которые работают в школах или привлекаются к образовательному процессу, с учетом необходимости обеспечения безопасной среды для детей.

Фото: КОВА

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вступил в силу закон № 4609-IX (проект от 2.09.2024 № 11543), который усиливает требования к безопасности в учреждениях общего среднего образования. Документ устанавливает новые правила пребывания на территории и в помещениях школ и направлен на повышение уровня защиты образовательных учреждений.

В частности, закон предусматривает, что территория школы должна быть ограждена или как минимум четко обозначена. В учреждения образования не будут допускать лиц, которые могут представлять угрозу безопасности, в том числе находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Также усиливаются требования к лицам, которые работают в школах или привлекаются к образовательному процессу, с учетом необходимости обеспечения безопасной среды для детей.

Отдельно закон определяет источники финансирования мер безопасности. В государственных и коммунальных школах эти расходы возлагаются на учредителя или другие законные источники. При этом подчеркивается, что средства учащихся и родителей для этого привлекаться не будут.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4609-IX, который предусматривает усиление мер безопасности в учреждениях среднего образования. Документ был разработан народными депутатами в сотрудничестве с МВД, МОН и Национальной полицией и принят 18 сентября. Его цель — создать в школах безопасное пространство для детей, учителей и родителей.

Что изменится:

в школах появятся правила доступа и пребывания. Четко прописанные правила и алгоритмы действий дадут уверенность, что дети находятся в безопасности.

школы будут оснащены тревожными кнопками для вызова полиции, а территория будет ограждена или четко определена, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц.

для педагогов и персонала будут введены обновленные требования, в частности к работе в учреждениях общего среднего образования не будут допускать лиц с судимостью, признанных виновными в совершении правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности, а также тех, кто привлекался к ответственности за домашнее насилие, буллинг или за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.