В школах не будут преподавать лица, совершавшие домашнее насилие — вступил в силу закон

13:52, 19 января 2026
Усиливаются требования к лицам, которые работают в школах или привлекаются к образовательному процессу, с учетом необходимости обеспечения безопасной среды для детей.
Фото: КОВА
Вступил в силу закон № 4609-IX (проект от 2.09.2024 № 11543), который усиливает требования к безопасности в учреждениях общего среднего образования. Документ устанавливает новые правила пребывания на территории и в помещениях школ и направлен на повышение уровня защиты образовательных учреждений.

В частности, закон предусматривает, что территория школы должна быть ограждена или как минимум четко обозначена. В учреждения образования не будут допускать лиц, которые могут представлять угрозу безопасности, в том числе находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Также усиливаются требования к лицам, которые работают в школах или привлекаются к образовательному процессу, с учетом необходимости обеспечения безопасной среды для детей.

Отдельно закон определяет источники финансирования мер безопасности. В государственных и коммунальных школах эти расходы возлагаются на учредителя или другие законные источники. При этом подчеркивается, что средства учащихся и родителей для этого привлекаться не будут.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4609-IX, который предусматривает усиление мер безопасности в учреждениях среднего образования. Документ был разработан народными депутатами в сотрудничестве с МВД, МОН и Национальной полицией и принят 18 сентября. Его цель — создать в школах безопасное пространство для детей, учителей и родителей.

Что изменится:

  • в школах появятся правила доступа и пребывания. Четко прописанные правила и алгоритмы действий дадут уверенность, что дети находятся в безопасности.
  • школы будут оснащены тревожными кнопками для вызова полиции, а территория будет ограждена или четко определена, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц.
  • для педагогов и персонала будут введены обновленные требования, в частности к работе в учреждениях общего среднего образования не будут допускать лиц с судимостью, признанных виновными в совершении правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности, а также тех, кто привлекался к ответственности за домашнее насилие, буллинг или за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Верховная Рада Украины закон дети безопасность школа

Лента новостей

