У школах не викладатимуть особи, які вчинили домашнє насильство — набув чинності закон

Набув чинності закон № 4609-IX (проєкт від 2.09.2024 № 11543), який посилює вимоги до безпеки в закладах загальної середньої освіти. Документ встановлює нові правила перебування на території та в приміщеннях шкіл і спрямований на підвищення рівня захисту освітніх закладів.

Зокрема, закон передбачає, що територія школи має бути огороджена або щонайменше чітко позначена. До закладів освіти не будуть допускати осіб, які можуть становити загрозу безпеці, зокрема тих, хто перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Також посилюються вимоги до осіб, які працюють у школах або залучаються до освітнього процесу, з урахуванням необхідності забезпечення безпечного середовища для дітей.

Окремо закон визначає джерела фінансування заходів безпеки. У державних і комунальних школах ці витрати покладаються на засновника або інші законні джерела. При цьому наголошується, що кошти учнів і батьків для цього залучати не будуть.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4609-IX, який передбачає посилення заходів безпеки у закладах середньої освіти. Документ розробили народні депутати у співпраці з МВС, МОН та Національною поліцією, а ухвалили його 18 вересня. Його мета – створити у школах безпечний простір для дітей, вчителів і батьків.

Що зміниться:

у школах з’являться правила доступу і перебування. Чітко прописані правила та алгоритми дій дадуть впевненість, що діти перебувають у безпеці.

школи матимуть тривожні кнопки для виклику поліції, а територія буде огороджена або чітко визначена, щоб запобігти потраплянню сторонніх осіб.

для педагогів і персоналу будуть запроваджені оновлені вимоги, зокрема до роботи в закладах загальної середньої освіти не допускатимуть осіб із судимістю, визнаних винними у вчинені правопорушення проти статевої свободи і статевої недоторканості, а також тих, хто притягувався до відповідальності за домашнє насильство, булінг, або за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

