ВАКС приговорил адвоката к 4 с половиной годам лишения свободы за подстрекательство к подкупу прокурора ОГП

12:40, 19 января 2026
ВАКС вынес приговор адвокату за подстрекательство к подкупу прокурора ОГП: 4 года и 6 месяцев лишения свободы и запрет на адвокатскую деятельность на три года.
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор по делу в отношении адвоката. Юриста признали виновным в подстрекательстве к обещанию предоставить неправомерную выгоду должностному лицу, занимающему ответственное положение — прокурору Офиса Генерального прокурора. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года. Адвоката взяли под стражу непосредственно в зале суда.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Детали дела

Как было установлено в ходе досудебного расследования, адвокат подстрекал гражданку к обещанию предоставить 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды прокурору за совершение действий в уголовном производстве, в частности за обращение в суд с ходатайством о ее освобождении от уголовной ответственности.

С целью сокрытия преступления адвокат настаивал на заключении договора между ним и данной гражданкой, по условиям которого эти средства должны были стать оплатой его адвокатских услуг.

Расследование по этим фактам было начато по заявлению гражданки, у которой адвокат требовал денежные средства.

