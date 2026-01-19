ВАКС засудив адвоката до 4 з половиною років ув’язнення за підбурювання до підкупу прокурора ОГП

ВАКС виніс вирок адвокату за підбурювання до підкупу прокурора ОГП: 4 роки та 6 місяців позбавлення волі та заборона на адвокатську діяльність на три роки.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок у справі щодо адвоката. Юриста визнали винуватим у підбурюванні до обіцянки надати неправомірну вигоду службовій особі, що займає відповідальне становище — прокурору Офісу Генерального прокурора. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та призначив покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися адвокатською діяльністю строком на три роки. Адвоката взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Вирок набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Деталі справи

Як було встановлено в ході досудового розслідування, адвокат підбурив громадянку до обіцянки надати 5 тис. доларів США неправомірної вигоди прокурору за вчинення дій у кримінальному провадженні, зокрема за звернення до суду з клопотанням про її звільнення від кримінальної відповідальності.

З метою приховування злочину адвокат наполягав на укладенні договору між ним та цією громадянкою, за умовами якого ці кошти мали стати оплатою його адвокатських послуг.

Розслідування за цими фактами було розпочато за заявою громадянки, з якої адвокат вимагав кошти.

