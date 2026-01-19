В НБУ рассказали, как будет выглядеть новая монета «шаг»

В Национальном банке Украины рассказали, какой будет новая монета «шаг», которая должна заменить копейку.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что вопрос замены копейки нельзя сводить лишь к техническому или символическому аспекту. Об этом он рассказал в программе «Есть Разговор», подчеркнув, что национальная денежная единица является таким же атрибутом государственности, как Конституция, Гимн и Флаг.

По словам Пышного, речь идет одновременно о восстановлении исторической справедливости, формировании денежного обращения на собственном историческом основании и укреплении идентичности государства. Он напомнил, что после распада СССР только Москва, Минск и Киев сохранили в денежном обращении копейку, тогда как другие постсоветские страны перешли на собственные исторические названия разменных монет.

Глава НБУ отметил, что в Украине еще в начале 1990-х годов велась дискуссия о введении шага вместо копейки. Более того, Луганский станкостроительный завод даже отчеканил пробную партию такой монеты, однако тогда, по его словам, победило пророссийское лобби, и копейку решили сохранить.

Пышный также сообщил, что Национальный банк готов оперативно перейти к чеканке шага после принятия соответствующих законодательных изменений и их подписания Президентом.

«Мы будем делать все для того, чтобы в этой монете нашли отражение и определенные исторические аспекты. Ведь в свое время к дизайну украинского шага времен Украинской Народной Республики был привлечен Нарбут. На тот момент это была не монета, а разменная марка, потому что молодое украинское государство не могло себе позволить чеканить монету. Это сложный, дорогой процесс. Но в обращении были шаги. На оборотной стороне марки — это плотная бумага — было написано: „Ходит наравне со звонкой монетой“. Поэтому мы будем очень быстрыми», — отметил Пышный.

В то же время он уточнил, что по диаметру и массе шаг не будет отличаться от нынешней монеты, однако будет иметь иной дизайн. Именно в этом, по словам главы НБУ, и заключается ключевое отличие — не в номинале, а в исторической и символической ценности.

«Ценность монеты, которую мы отчеканим после того, как украинский парламент примет, считаю, историческое решение, будет очевидной. Есть важный момент. Гривна будет отмечать тридцатилетие, но на самом деле мы рассматриваем замену разменной монеты с копейки на шаг как завершение денежной реформы», — подытожил Андрей Пышный.

