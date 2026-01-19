  1. В Україні

У НБУ розповіли, як виглядатиме нова монета «шаг»

12:58, 19 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Національному банку України розповіли, яким буде нова монета «шаг», що має замінити копійку.
У НБУ розповіли, як виглядатиме нова монета «шаг»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що питання заміни копійки не можна зводити лише до технічного чи символічного аспекту. Про це він розповів під час програми «Є Розмова», наголосивши, що національна грошова одиниця є таким самим атрибутом державності, як Конституція, Гімн і Прапор.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Пишного, йдеться одночасно про повернення історичної справедливості, формування грошового обігу на власному історичному підґрунті та посилення ідентичності держави. Він нагадав, що після розпаду СРСР лише Москва, Мінськ і Київ зберегли у грошовому обігу копійку, тоді як інші пострадянські країни перейшли на власні історичні назви розмінних монет.

Очільник НБУ зазначив, що в Україні ще на початку 1990-х років тривала дискусія щодо введення шага замість копійки. Ба більше, Луганський верстатобудівний завод навіть викарбував пробну партію такої монети, однак тоді, за його словами, перемогло проросійське лобі, і копійку вирішили зберегти.

Пишний також повідомив, що Національний банк готовий оперативно перейти до карбування шага після ухвалення відповідних законодавчих змін і їх підписання Президентом.

«Ми робитимемо все для того, щоб у цій монеті знайшли своє відображення також певні історичні аспекти. Адже свого часу до дизайну українського шага за Української Народної Республіки був долучений Нарбут. На той момент це була не монета, а роздрібна марка, тому що молода українська держава не могла собі дозволити карбувати монету. Це складний, дорогий процес. Але в обігу були шаги. Із зворотного боку марки – це цупкий папір – написано: «Ходить нарівні з дзвінкою монетою». Тож ми будемо дуже швидкі», - зазначив Пишний.

Водночас він уточнив, що за діаметром і масою шаг не відрізнятиметься від нинішньої монети, однак матиме інший дизайн. Саме в цьому, за словами голови НБУ, і полягатиме ключова різниця — не у номіналі, а в історичній та символічній цінності.

«Цінність монети, яку ми накарбуємо після того, як український парламент ухвалить історичне, вважаю, рішення, буде очевидною. Є важливий момент. Гривня святкуватиме тридцятиріччя, але насправді ми розглядаємо заміну розмінної монети з копійки на шаг як завершення грошової реформи», — підсумував Андрій Пишний.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші закон НБУ Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]