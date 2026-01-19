У НБУ розповіли, як виглядатиме нова монета «шаг»

У Національному банку України розповіли, яким буде нова монета «шаг», що має замінити копійку.

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що питання заміни копійки не можна зводити лише до технічного чи символічного аспекту. Про це він розповів під час програми «Є Розмова», наголосивши, що національна грошова одиниця є таким самим атрибутом державності, як Конституція, Гімн і Прапор.

За словами Пишного, йдеться одночасно про повернення історичної справедливості, формування грошового обігу на власному історичному підґрунті та посилення ідентичності держави. Він нагадав, що після розпаду СРСР лише Москва, Мінськ і Київ зберегли у грошовому обігу копійку, тоді як інші пострадянські країни перейшли на власні історичні назви розмінних монет.

Очільник НБУ зазначив, що в Україні ще на початку 1990-х років тривала дискусія щодо введення шага замість копійки. Ба більше, Луганський верстатобудівний завод навіть викарбував пробну партію такої монети, однак тоді, за його словами, перемогло проросійське лобі, і копійку вирішили зберегти.

Пишний також повідомив, що Національний банк готовий оперативно перейти до карбування шага після ухвалення відповідних законодавчих змін і їх підписання Президентом.

«Ми робитимемо все для того, щоб у цій монеті знайшли своє відображення також певні історичні аспекти. Адже свого часу до дизайну українського шага за Української Народної Республіки був долучений Нарбут. На той момент це була не монета, а роздрібна марка, тому що молода українська держава не могла собі дозволити карбувати монету. Це складний, дорогий процес. Але в обігу були шаги. Із зворотного боку марки – це цупкий папір – написано: «Ходить нарівні з дзвінкою монетою». Тож ми будемо дуже швидкі», - зазначив Пишний.

Водночас він уточнив, що за діаметром і масою шаг не відрізнятиметься від нинішньої монети, однак матиме інший дизайн. Саме в цьому, за словами голови НБУ, і полягатиме ключова різниця — не у номіналі, а в історичній та символічній цінності.

«Цінність монети, яку ми накарбуємо після того, як український парламент ухвалить історичне, вважаю, рішення, буде очевидною. Є важливий момент. Гривня святкуватиме тридцятиріччя, але насправді ми розглядаємо заміну розмінної монети з копійки на шаг як завершення грошової реформи», — підсумував Андрій Пишний.

