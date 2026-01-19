ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Европейский суд по правам человека 15 января 2026 года вынес решение по делу BILIŃSKI v. POLAND по заявлению польского судьи, которого принудительно перевели в другую судебную палату после критики правительства.

Суд признал, что Польша нарушила статью 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство), поскольку, лишив судью возможности обжаловать свой перевод, государство подорвало саму суть правосудия.

Главным для ЕСПЧ стал вопрос: имеет ли судья право судиться с государством за свою должность?

Правительство утверждало, что статья 6 § 1 Конвенции не применяется в её гражданско-правовом аспекте к данному производству.

Во‑первых, они указали, что по польскому законодательству не существует субъективного права судьи «занимать конкретную должность в определённом суде».

Во‑вторых, Правительство настаивало, что право, на которое ссылался заявитель, имеет не гражданский, а публично‑правовой характер и поэтому исключается из сферы применения статьи 6 § 1 Конвенции при условиях, определённых в деле Vilho Eskelinen и другие против Финляндии [ВП] (№ 63235/00, ЕСПЧ 2007‑II).

В этом контексте Правительство отметило, что оба критерия теста Eskelinen были выполнены, поскольку (1) национальное законодательство прямо исключало судебный пересмотр решений по жалобам судей на распределение их обязанностей, включая перевод в другие палаты в пределах суда, и (2) это исключение было обосновано объективными причинами в интересах государства, а именно для обеспечения эффективного и результативного управления судебным персоналом.

Однако Суд считает, что при отсутствии письменных мотивов по данному вопросу заявитель, чья работа и поведение не ставились под сомнение, мог утверждать, что его перевод не соответствовал положениям национального законодательства.

ЕСПЧ согласился с выводами Суда ЕС, изложенными в его решении от 6 октября 2021 года (в деле W.Ż. (Палата чрезвычайного контроля и публичных дел Верховного суда – назначение)), что перевод судьи без его согласия между двумя палатами одного и того же суда потенциально может подорвать принципы несменяемости судей и судебной независимости.

Ссылаясь как на собственные выводы в деле Bilgen, так и на выводы Суда ЕС в указанном деле, Суд считает, что защита судебной независимости требует применения одинакового уровня гарантий против принудительных переводов членов судебной власти как при переводах между двумя палатами одного и того же суда, рассматривающими разные отрасли права, так и при переводах между отдельными судами.

В деле Bilgen v. Turkey Суд установил, что было бы неоправданным исключать членов судебной власти из‑под защиты статьи 6 Конвенции в вопросах, касающихся условий их службы, на основании особой связи лояльности и доверия к государству. Придя к этому выводу, Суд отметил, что хотя трудовые отношения между государственным служащим и государством традиционно могут определяться как основанные на доверии и лояльности к исполнительной власти, поскольку от работников государства требуется реализовывать политику правительства, то же самое не относится к членам судебной власти, которые играют иную и более независимую роль из‑за своей обязанности осуществлять контроль за неправомерными действиями правительства и злоупотреблением властью.

Их трудовые отношения с государством должны пониматься в свете специфических гарантий, необходимых для судебной независимости и принципа несменяемости судей.

Таким образом, когда речь идёт об особом доверии и лояльности, которых они должны придерживаться, то это лояльность к верховенству права и демократии, а не к носителям государственной власти.

Этот сложный аспект трудовых отношений между судьёй и государством делает необходимым достаточное дистанцирование членов судебной власти от других ветвей государственной власти при исполнении своих обязанностей, чтобы они могли выносить решения прежде всего на основе требований права и справедливости, без страха или пристрастия.

Было бы ошибочным предполагать, что судьи могут поддерживать верховенство права и обеспечивать действие Конвенции, если национальное законодательство лишает их гарантий статей Конвенции в вопросах, непосредственно касающихся их индивидуальной независимости и беспристрастности (дела Bilgen, § 79, и Grzęda, § 264).

Обстоятельства дела

В период с 2018 года по июнь 2019 года заявитель рассмотрел несколько сотен дел об административных правонарушениях, связанных с осуществлением свободы собраний и выражения мнений. Он выносил решения, в частности, по делам, связанным с контрдемонстрациями во время ежемесячных мероприятий в память жертв катастрофы польского правительственного самолёта в Смоленске 2010 года («смоленские ежемесячные поминовения», см. Siedlecka v. Poland, № 13375/18, § 1, 31 июля 2025 г.), и демонстрациями против реформ судебной системы, проводившихся тогдашним правительством.

Постановления заявителя, в которых он ссылался на конституционные стандарты и стандарты Конвенции относительно свободы выражения мнений и собраний, вызвали значительный интерес СМИ и общественности. В ходе публичных дебатов решения заявителя воспринимались как неблагоприятные для Правительства. Политики от правящей партии выступали с публичными заявлениями, критикуя постановления заявителя.

3 декабря 2018 года и 18 января 2019 года заявитель просил председателя районного суда перевести его в другую уголовную палату этого суда, чтобы он мог рассматривать дела, отличные от административных правонарушений, с целью повышения своей квалификации и профессионального опыта. Эти просьбы удовлетворены не были.

29 марта 2019 года министр юстиции издал приказ об упразднении некоторых отделов в четырнадцати окружных судах Польши, включая уголовный отдел XI Окружного суда Варшавы‑Сродместье, начиная с 1 июля 2019 года.

17 июня 2019 года вице‑президент окружного суда обратился в Совет (Коллегию) Варшавского регионального суда (вышестоящий суд) с просьбой дать заключение о переводе заявителя в отдел по делам семьи и несовершеннолетних III («отдел по делам семьи») районного суда в связи с упразднением уголовного отдела XI, как того требует закон.

27 июня 2019 года председатель районного суда уведомил заявителя, что в связи с упразднением уголовной палаты XI и отсутствием заключения коллегии о его переводе, с 1 июля 2019 года он должен быть временно переведён в отдел административных правонарушений уголовной палаты V районного суда до получения заключения коллегии.

3 июля 2019 года председатель окружного суда решил перевести заявителя в палату по делам семьи этого суда, начиная с 1 июля 2019 года, ввиду упразднения уголовной палаты XI. В решении не было указано правовых оснований для перевода.

Даже когда председатель окружного суда отменил это решение, реальность не изменилась: судью просто оставили на новом месте, фактически проигнорировав закон.

Судья решил оспорить свой перевод и в конечном итоге получил компенсацию благодаря решению ЕСПЧ.

