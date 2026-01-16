Электронное землеустройство и конфискация земель: Комитет рекомендует законопроект, который частично перепишет земельное законодательство

Аграрный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о цифровизации землеустройства и новых подходах к конфискации и продаже земельных участков.

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно либерализации земельных отношений» (рег. №14087). Об этом сообщается на странице Комитета.

О чем законопроект

Проектом Закона предлагается:

предусмотреть возможность финансирования подготовки земельных участков или прав на них к продаже на земельных торгах за внебюджетные средства с последующим возмещением расходов, понесенных на подготовку лота, победителем торгов;

усовершенствование положений статьи 145 Земельного кодекса, которыми определяется процедура конфискации земельных участков, а именно — предоставление Держгеокадастру полномочий на подачу исков о конфискации земельного участка;

продажа конфискованного по решению суда земельного участка на земельных торгах;

введение электронной системы взаимодействия субъектов землеустройства, предусматривающей электронное техническое и информационное взаимодействие заказчиков документации по землеустройству, разработчиков документации по землеустройству, субъектов оценочной деятельности, землевладельцев, землепользователей, государственных кадастровых регистраторов, органов исполнительной власти, Верховной Рады Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления;

предусмотреть возможность подачи ходатайства о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству, получения решения о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству или об отказе в его предоставлении, получения решения об утверждении документации по землеустройству или об отказе в ее утверждении, получения решения о передаче земельного участка в собственность или об отказе в передаче земельного участка в собственность, подачи уведомления лица о заказе разработки документации по землеустройству без предоставления разрешения на ее разработку в случаях, предусмотренных законодательством, в письменной форме путем личного обращения, направления почтовым отправлением или подачи в электронной форме через электронную систему;

определить функциональные возможности составляющих электронной системы взаимодействия субъектов землеустройства — электронного кабинета пользователя электронной системы и портала электронной системы;

расширение круга юридических лиц, которые могут приобретать в собственность земельные участки государственной или коммунальной собственности, и устранение препятствий для привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины;

расширение круга объектов, для которых могут применяться упрощенные процедуры изменения целевого назначения земельных участков, предусмотренные на период военного положения;

унифицировать применение терминов «распоряжение земельными участками», «распорядитель»; определить термин «кадастровая граница территориальной общины» и поручить Держгеокадастру осуществить мероприятия по отображению на картографической основе Государственного земельного кадастра сведений о кадастровых границах территориальных общин с учетом границ, отображенных в индексных кадастровых картах (планах);

обеспечение осуществления расчета нормативной денежной оценки программным обеспечением Государственного земельного кадастра;

определить полномочия Держгеокадастра в части управления земельными участками, взысканными в доход государства в соответствии с Законом Украины «О санкциях», в том числе продажу таких земельных участков.

Особое внимание авторы законопроекта уделяют конфискации земельных участков.

Статьей 145 Кодекса предусмотрено прекращение права собственности на земельный участок лица, если земельный участок не может принадлежать ему на праве собственности и/или в связи с нарушением обязанности по его отчуждению в течение установленного законом срока.

Так, в случае если в соответствии с законом владелец земельного участка обязан отчуждить его в течение определенного срока и земельный участок не был отчужден им в течение такого срока, такой участок подлежит конфискации по решению суда.

Законопроектом Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Держгеокадастру) предоставляются полномочия обращаться в суд с исками о конфискации земельных участков, которые после изъятия в обязательном порядке будут продаваться на земельных торгах.

Сегодня это также могут делать Государственная экологическая инспекция и исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

Кроме того, внесением изменений в часть седьмую статьи 130 Кодекса и дополнением новой частью пятой статьи 145 Кодекса предусмотрено, что требования относительно запрета продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности не распространяются на земельные участки, конфискованные по решению суда в собственность государства.

Помимо предложенных новелл в Кодексе возникла необходимость унификации терминологии и дальнейшего однозначного применения на практике терминов «распоряжение земельным участком», «распорядитель», поскольку в Кодексе применяются указанные термины, при этом не определено, какие органы исполнительной власти и органы местного самоуправления могут быть такими распорядителями, а также сферы их полномочий по распоряжению земельными участками.

Также законодательного урегулирования требует возможность приобретения права собственности на земельные участки юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Украины и в составе уставного капитала которых есть доля иностранных инвестиций.

Так, согласно пункту «а» части первой статьи 80 Земельного кодекса Украины субъектами права собственности на землю являются граждане и юридические лица — на земли частной собственности. Частью первой статьи 82 Кодекса предусмотрено, что юридические лица (основанные гражданами Украины или юридическими лицами Украины) могут приобретать в собственность земельные участки для осуществления предпринимательской деятельности в случае: приобретения по договорам купли-продажи, ренты, дарения, мены, по другим гражданско-правовым сделкам; внесения земельных участков их учредителями в уставный капитал; принятия наследства; возникновения иных оснований, предусмотренных законом. Такие юридические лица приобретают в собственность земельные участки из земель государственной и коммунальной собственности в порядке, установленном статьей 128 Кодекса.

В то же время согласно части второй статьи 82 Кодекса юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством иностранного государства, могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения: в пределах населенных пунктов — в случае приобретения объектов недвижимого имущества и для строительства объектов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в Украине; за пределами населенных пунктов — в случае приобретения объектов недвижимого имущества.

При этом юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством иностранного государства, приобретают право собственности на земельные участки государственной или коммунальной собственности в порядке, установленном статьей 129 Кодекса.

В то же время действующим законодательством определены организационно-правовые формы юридических лиц, которые не относятся ни к одному из субъектов, определенных статьей 82 Кодекса, которые могут приобретать земельные участки в собственность.

Такая правовая неопределенность не обеспечивает четких правил приобретения права собственности на земельные участки юридическими лицами.

В связи с этим проектом Закона предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс и предусмотреть возможность юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины, приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.

С целью реализации полномочий органа, осуществляющего государственный контроль за использованием и охраной земель, предложено внести изменения в Закон Украины «О государственном контроле за использованием и охраной земель» относительно возможности безвозмездно получать информацию из автоматизированных информационных и справочных систем, реестров, банков (баз) данных, а также документы, материалы и другую информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, владельцев и пользователей земельных участков.

Запланировано создание электронной системы взаимодействия, которая позволит организовать техническое и информационное сотрудничество между всеми участниками процесса: заказчиками и разработчиками документации по землеустройству, субъектами оценочной деятельности, владельцами и пользователями земель, государственными кадастровыми регистраторами, а также органами власти и местного самоуправления. Важно, что документы можно будет подавать как в бумажной, так и в электронной форме, а решения получать в обоих форматах.

Также предложено закрепить норму о полномочиях органа, осуществляющего государственный контроль за использованием и охраной земель, правом подавать в суд иски о возмещении потерь лесохозяйственного производства и ущерба, причиненного в результате самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, возврата самовольно или временно занятых земельных участков, срок пользования которыми истек, а также о конфискации земельных участков в случаях, определенных законом.

Одной из существенных проблем землеустройства в Украине является чрезвычайно высокий уровень коррупции при согласовании и утверждении землеустроительной документации, регистрации земельных участков и т. п. За последние десятилетия широкое распространение приобрела своеобразная «коррупционная культура» в сфере земельных отношений, когда манипулирование требованиями к документации по землеустройству приводило к отказам в регистрации земельных участков, согласовании и утверждении документации по землеустройству, к задержкам в выдаче разрешительных документов для приобретения прав на земельные участки гражданами и бизнесом. Практика работы исполнителей работ по землеустройству свидетельствует, что «стоимость согласований», закладываемая в цену землеустроительной документации, в конечном итоге оплачивается заказчиком, а в последнее время она нередко превышает половину договорной стоимости работ. Для решения указанной проблемы предлагается внести изменения в земельное законодательство и предусмотреть электронное взаимодействие субъектов землеустройства при разработке, согласовании, утверждении документации по землеустройству, государственной регистрации земельных участков и других объектов Государственного земельного кадастра.

Кроме того, проектом Закона предлагается расширить круг объектов, для размещения которых допускается установление и изменение целевого назначения земельных участков, что упростит размещение таких объектов, как военные инженерные сооружения, например форты, блокпосты, бункеры, стрельбища, военные испытательные центры и т. п.; детские дома семейного типа.

Автор: Тарас Лученко

