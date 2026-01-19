  1. В Украине

В Одесской области разоблачили должностное лицо учебного центра, которое за деньги способствовало уклонению военных от службы

19:50, 19 января 2026
Фигурант обращался к родственникам военнослужащих, проходивших подготовку в учебном центре, и предлагал за вознаграждение договориться с руководством части об уклонении от военной службы.
В Одесской области разоблачили должностное лицо учебного центра, которое за деньги способствовало уклонению военных от службы
Правоохранители разоблачили заместителя командира одного из учебных центров в Одесской области, который за деньги предлагал военнослужащим «помощь» в самовольном оставлении места службы. В случае отказа платить должностное лицо угрожало направить военнослужащих в наиболее горячие точки фронта. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным следствия, фигурант обращался к родственникам военнослужащих, проходивших подготовку в учебном центре, и предлагал за вознаграждение договориться с руководством части об уклонении от военной службы. При его содействии бойцов сначала направляли в медицинское учреждение для прохождения военно-врачебной комиссии, откуда они могли самовольно покинуть часть.

Злоумышленника задержали во время получения 4 тысяч долларов США от родственницы одного из военнослужащих.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Должностному лицу грозит до 8 лет лишения свободы.

ГБР добавляет, что продолжает устанавливать круг лиц, причастных к этой схеме.

