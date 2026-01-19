На Одещині викрили посадовця навчального центру, який за гроші сприяв ухиленню військових від служби

Фігурант звертався до родичів військовослужбовців, які проходили підготовку в навчальному центрі, та пропонував за винагороду домовитися з керівництвом частини про ухилення від військової служби.

Правоохоронці викрили заступника командира одного з навчальних центрів на Одещині, який за гроші пропонував військовослужбовцям «допомогу» у самовільному залишенні місця служби. У разі відмови платити посадовець погрожував направити військовослужбовців у найбільш гарячі точки фронту. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, фігурант звертався до родичів військовослужбовців, які проходили підготовку в навчальному центрі, та пропонував за винагороду домовитися з керівництвом частини про ухилення від військової служби. За його сприяння бійців спочатку направляли до медичного закладу для проходження військово-лікарської комісії, звідки вони могли самовільно залишити частину.

Зловмисника затримали посадовця під час одержання 4 тисяч доларів США від родички одного з військовослужбовців.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

ДБР додає, що продовжує встановлювати коло осіб, причетних до цієї оборудки.

