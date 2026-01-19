На Буковине мужчина принуждал 76-летнюю женщину к попрошайничеству и воровал ее пенсию

Пенсионерка должна была зарабатывать для него, прося милостыню на улицах.

На Буковине правоохранители разоблачили мужчину, который на протяжении нескольких месяцев пользовался банковской карточкой пожилой женщины и незаконно завладевал ее средствами. Об этом рассказали в полиции.

Следствие установило, что в июле прошлого года мужчина воспользовался уязвимым положением 76-летней пенсионерки. Он незаконно оформил перевыпуск ее личных документов и получил доступ к пенсионной банковской карте.

Подозреваемым оказался 50-летний житель Черновцов.

В течение четырех месяцев, имея PIN-код, мужчина снимал средства со счета женщины через банкоматы и оплачивал картой товары и услуги. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 16 тысяч гривен.

