На Буковині чоловік примушував до жебрацтва 76-річну жінку та крав її пенсію
На Буковині правоохоронці викрили чоловіка, який упродовж кількох місяців користувався банківською карткою літньої жінки та незаконно заволодівав її коштами. Про це розповіли у поліції.
Слідство встановило, що у липні минулого року чоловік скористався вразливим становищем 76-річної пенсіонерки. Він незаконно оформив перевипуск її особистих документів і отримав доступ до пенсійної банківської картки.
Підозрюваним виявився 50-річний мешканець Чернівців.
Протягом чотирьох місяців, маючи PIN-код, чоловік знімав кошти з рахунку жінки через банкомати та оплачував карткою товари й послуги. Загальна сума завданих збитків становить майже 16 тисяч гривень.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.