  1. В Україні

На Буковині чоловік примушував до жебрацтва 76-річну жінку та крав її пенсію

23:12, 19 січня 2026
Пенсіонерка мала заробляти для нього, просячи милостиню на вулицях.
На Буковині правоохоронці викрили чоловіка, який упродовж кількох місяців користувався банківською карткою літньої жінки та незаконно заволодівав її коштами. Про це розповіли у поліції.

Слідство встановило, що у липні минулого року чоловік скористався вразливим становищем 76-річної пенсіонерки. Він незаконно оформив перевипуск її особистих документів і отримав доступ до пенсійної банківської картки.

Підозрюваним виявився 50-річний мешканець Чернівців.

Протягом чотирьох місяців, маючи PIN-код, чоловік знімав кошти з рахунку жінки через банкомати та оплачував карткою товари й послуги. Загальна сума завданих збитків становить майже 16 тисяч гривень.

