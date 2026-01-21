Бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова отпустили из-под домашнего ареста
18:35, 21 января 2026
Суд изменил меру пресечения для экс-мэра Одессы Труханова с домашнего ареста на личное обязательство.
Бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова отпустили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает «Суспильне».
Так, Печерский районный суд города Киева изменил меру пресечения в виде домашнего ареста для Геннадия Труханова на личное обязательство.
Речь идет о деле о служебной халатности, которая привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября 2025 года.
