Суд изменил меру пресечения для экс-мэра Одессы Труханова с домашнего ареста на личное обязательство.

Бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова отпустили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает «Суспильне».

Так, Печерский районный суд города Киева изменил меру пресечения в виде домашнего ареста для Геннадия Труханова на личное обязательство.

Речь идет о деле о служебной халатности, которая привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября 2025 года.

