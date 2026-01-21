  1. В Україні

Колишнього мера Одеси Геннадія Труханова відпустили з-під домашнього арешту

18:35, 21 січня 2026
Суд змінив запобіжний захід для екс-мера Одеси Труханова з домашнього арешту на особисте зобов'язання.
Колишнього мера Одеси Геннадія Труханова відпустили з-під домашнього арешту. Про це повідомляє «Суспільне».

Так, Печерський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Геннадія Труханова на особисте зобов'язання.

Йдеться про справу щодо службової недбалості, яка призвела до загибелі дев'ятьох людей під час негоди 30 вересня 2025 року.

