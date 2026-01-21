Суд змінив запобіжний захід для екс-мера Одеси Труханова з домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишнього мера Одеси Геннадія Труханова відпустили з-під домашнього арешту. Про це повідомляє «Суспільне».

Так, Печерський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Геннадія Труханова на особисте зобов'язання.

Йдеться про справу щодо службової недбалості, яка призвела до загибелі дев'ятьох людей під час негоди 30 вересня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.