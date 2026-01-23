Выходной день с исключениями: на что нужно обратить внимание работодателю

Что следует знать при установлении выходного дня за исключением отдельных работников.

Федерация профсоюзов сообщает, как установить выходной на предприятии, сохранив законность для тех, кто работает.

Согласно статье 91 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ), предприятия за счёт собственных средств могут устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы для работников.

Таким образом, в соответствии с указанной нормой выходной день может быть установлен только за счёт собственных средств.

В случае, если предприятие финансируется за счёт бюджетных средств, установление такого дополнительного дня отдыха может вызвать вопросы у контролирующих органов относительно нецелевого использования средств.

Однако следует учитывать, что дополнительный выходной день должен предоставляться с сохранением прав всех работников. То есть этот день должен быть предоставлен не выборочно, а всем работникам.

Учитывайте, что дополнительный выходной день должен быть установлен без потерь заработной платы работника, то есть такой выходной день оплачивается за счёт работодателя.

Если приказом будет установлен выходной день, то работа отдельных работников в этот день должна оплачиваться в соответствии со статьями 72 и 107 КЗоТ, то есть в двойном размере.

