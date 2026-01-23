  1. В Україні

Вихідний день з винятками: на що треба звернути увагу роботодавцю

09:42, 23 січня 2026
Що слід знати при встановленні вихідного дня з винятками для окремих працівників.
Федерація профспілок повідомляє, як встановити вихідний на підприємстві, зберігши законність для тих, хто працює

відповідно до статті 91 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) підприємства за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги для працівників.

Таким чином, згідно із зазначеною нормою вихідний день може бути встановлено тільки за рахунок власних коштів.

У разі коли підприємство фінансується за рахунок бюджетних коштів, встановлення такого додаткового дня відпочинку може викликати питання у контролюючих органів щодо нецільового використання коштів.

Але слід мати на увазі, що додатковий вихідний день має бути надано в межах збереження прав всіх працівників. Тобто цей день має бути надано не вибірково, а всім працівникам.

Враховуйте, що додатковий вихідний день має бути встановлено без втрат заробітку працівника, тобто такий вихідний день оплачують за рахунок роботодавця.

Якщо наказом буде встановлено вихідний день, то робота окремих працівників у цей день має оплачуватися відповідно до статей 72 та 107 КЗпП, тобто у подвійному розмірі.

